Potensi Bunga Global Melambat, Rupiah Unjuk Gigi

Pada Jumat (30/12/2022), nilai tukar rupiah berakhir menguat 85 poin atau 0,54 persen ke posisi Rp15.573 per dolar AS. (Foto: iStockphoto.com)

Para pelaku pasar uang sudah mencium potensi melambatnya suku bunga global. Hal ini terlihat dari nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat (30/12/2022) sore mengalami kenaikan jelang pergantian tahun dari 2022 ke 20223.

Rupiah ditutup menguat 85 poin atau 0,54 persen ke posisi Rp15.573 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.658 per dolar AS.

Ekonom Senior Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto mengatakan, memang ada kecenderungan dolar AS melemah. Indeks dolar AS saat ini sudah berada di bawah 104.

"Dalam beberapa waktu terakhir kecenderungannya dolar melemah, melihat potensi ke depan laju kenaikan suku bunga global mulai melambat," ujar Rully seperti dikutip Antara di Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Sebelumnya pasca-libur Natal hingga tengah pekan ini rupiah cenderung sulit menguat, dipicu faktor global. "Pasar masih cenderung risk averse, karena risiko yang akan dihadapi di tahun 2023," kata Rully.

Bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (Fed), telah menaikkan suku bunga dengan total 425 basis poin sejak Maret untuk mengekang lonjakan inflasi, sebuah langkah yang membuat dolar tetap dalam penawaran beli untuk sebagian besar tahun ini.

Kendati demikian ekspektasi bahwa bank sentral mungkin tidak perlu menaikkan suku bunga setinggi yang dikhawatirkan sebelumnya, telah menyebabkan dolar melepas reli yang menjulang tinggi. Indeks dolar AS telah jatuh lebih dari 7 persen pada kuartal empat.

Rupiah pada pagi hari dibuka menguat ke posisi Rp15.636 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp15.545 per dolar AS hingga Rp15.643 per dolar AS.

Sementara itu kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada Jumat menguat ke posisi Rp15.592 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp15.731 per dolar AS.