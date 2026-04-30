12 Potret Achmad Albar Muda hingga Kini, Kribo Ikonik dengan Karisma Rocker Sejati

Ukuran Font Kecil Besar

Achmad Albar, yang lahir pada 16 Juli 1946, merupakan salah satu ikon terbesar dalam sejarah musik rock Indonesia.

Dikenal dengan sapaan Iyek, ia adalah vokalis utama God Bless dengan ciri khas vokal tinggi dan energi panggung yang meledak-ledak.

Karier Achmad Albar dimulai sejak kecil lewat film Djenderal Kantjil (1957). Pada 1960-an, ia sempat berkarier di Belanda bersama grup Take Five dan Clover Leaf, bahkan meraih penghargaan sebagai vokalis terbaik sebelum kembali ke Indonesia.

Sekembalinya ke Tanah Air, Achmad Albar mendirikan God Bless pada 1973 yang kemudian menjadi pionir rock Indonesia lewat karya-karya ikonik, seperti Semut Hitam dan Cermin.

Ia juga dikenal lewat proyek Duo Kribo bersama Ucok Harahap, serta masuk daftar The Immortals versi Rolling Stone Indonesia.

Intip Potret Achmad Albar Muda

Di masa muda, Achmad Albar tampil dengan rambut kribo afro yang ikonik, gaya nyentrik yang langsung melekat sebagai identitasnya.

Penampilan Achmad Albar khas rockstar 70-an, mulai dari jaket kulit hingga kemeja berkerah lebar.

Di atas panggung, ia dikenal sangat energik dengan suara lengkingan khas. Tatapan tajam dan aura “sangar” dalam potret-potret lamanya semakin menegaskan citranya sebagai rocker sejati.

Lalu, seperti apa transformasi Achmad Albar dari masa muda hingga sekarang?

1. Potret Ahmad Albar muda dengan rambut kribo ikonik, kalung, dan baju berwarna merah yang mempertegas aura rockernya.

Potret Ahmad Albar muda dengan rambut kribo ikonik, kalung, dan baju berwarna merah yang mempertegas aura rockernya (Foto: Instagram / aialbar)

2. Potret Ahmad Albar muda dengan gaya khas kemeja terbuka, sebatang rokok di tangan, serta tatapan tegas yang penuh karisma.

Potret Ahmad Albar muda dengan gaya khas kemeja terbuka, sebatang rokok di tangan, serta tatapan tegas yang penuh karisma (Foto: Instagram / aialbar)

3. Potret Ahmad Albar muda dengan tampilan penyanyi rock era 1970-an saat tampil di atas panggung.

Potret Ahmad Albar muda dengan tampilan penyanyi rock era 1970-an saat tampil di atas panggung (Foto: Instagram / aialbar)

4. Potret Ahmad Albar saat manggung, menampilkan aksi panggung yang penuh energi khas rocker sejati.

Potret Ahmad Albar saat manggung, menampilkan aksi panggung yang penuh energi khas rocker sejati (Foto: Instagram / aialbar)

5. Potret Ahmad Albar dalam momen santai bersama beberapa orang, tetap memancarkan pesona musisi rock legendaris.

Potret Ahmad Albar dalam momen santai bersama beberapa orang, tetap memancarkan pesona musisi rock legendaris (Foto: Instagram / jompervintage)

6. Potret Ahmad Albar bersama Nike Ardilla dan Nicky Astria di Jerman dalam BASF Tour 1990, menghadirkan momen bersejarah.

Potret Ahmad Albar bersama Nike Ardilla dan Nicky Astria di Jerman dalam BASF Tour 1990, menghadirkan momen bersejarah (Foto: Instagram / ladyrockersindonesia)

7. Potret Ahmad Albar muda bersama Iwan Fals, dua ikon musik dalam satu frame.

Potret Ahmad Albar muda bersama Iwan Fals, dua ikon musik dalam satu frame (Foto: Instagram / sangtanpabeban)

8. Potret Ahmad Albar saat tampil di atas panggung bersama God Bless, menghadirkan momen ikonik yang penuh energi.

Potret Ahmad Albar saat tampil di atas panggung bersama God Bless, menghadirkan momen ikonik yang penuh energi (Foto: Instagram / arifb_utomo)

9. Potret Ahmad Albar muda dengan rambut kribo khas, kumis tebal, tatapan tajam, serta kalung yang menambah kesan berani.

Potret Ahmad Albar muda dengan rambut kribo khas, kumis tebal, tatapan tajam, serta kalung yang menambah kesan berani (Foto: Instagram / antobutock)

10. Potret Ahmad Albar dalam formasi album perdana dan Semut Hitam bersama Donny Fattah, Teddy Sujaya, Ian Antono, dan Yockie Suryo Prayogo, tampil dengan gaya glam rock yang ikonik.

Potret Ahmad Albar dalam formasi album perdana dan Semut Hitam bersama Donny Fattah, Teddy Sujaya, Ian Antono, dan Yockie Suryo Prayogo, tampil dengan gaya glam rock yang ikonik (Foto: kamarmusik)

11. Potret Ahmad Albar saat manggung di Jakarta Fair, JIExpo Kemayoran tahun 2010, tetap energik di atas panggung.

Potret Ahmad Albar saat manggung di Jakarta Fair, JIExpo Kemayoran tahun 2010, tetap energik di atas panggung (Foto: Instagram / achmadalbar.official)

12. Potret Ahmad Albar bersama personel God Bless di Fastavaganza 2026, menunjukkan eksistensinya yang terus berlanjut.