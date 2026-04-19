13 Potret Brad Pitt Muda yang Bikin Klepek-Klepek, Visualnya Terlalu Sempurna!

Brad Pitt, yang lahir pada 18 Desember 1963, adalah aktor dan produser film asal Amerika Serikat yang dikenal luas sebagai salah satu bintang Hollywood paling berpengaruh dengan wajah ikonik sepanjang beberapa dekade.

Ia termasuk jajaran aktor papan atas (A-list) dengan berbagai pencapaian gemilang, termasuk penghargaan Academy Award (Oscar) dan Golden Globe atas kontribusinya di dunia perfilman.

Memulai kariernya di akhir 1980-an, Brad Pitt sempat menjalani berbagai pekerjaan serabutan di Los Angeles, mulai dari menjadi maskot ayam hingga sopir, sebelum akhirnya mendapatkan peran kecil tanpa kredit dalam film No Way Out (1987) serta tampil di sejumlah serial televisi seperti Dallas.

Namanya mulai mencuri perhatian publik saat membintangi Thelma & Louise (1991), di mana perannya sebagai koboi pengelana yang karismatik langsung menjadikannya simbol baru di Hollywood.

Tak lama setelah itu, popularitas Brad Pitt semakin melejit lewat berbagai film ikonik di era 1990-an, seperti Interview with the Vampire (1994), Legends of the Fall (1994), Se7en (1995), hingga Fight Club (1999).

Seiring berjalannya waktu, Brad Pitt tidak hanya dikenal sebagai aktor, tetapi juga sukses sebagai produser melalui perusahaannya, Plan B Entertainment, yang memproduksi film-film pemenang Oscar, seperti 12 Years a Slave dan Moonlight.

Ia pun akhirnya meraih Oscar pertamanya sebagai Aktor Pendukung Terbaik lewat perannya dalam Once Upon a Time in Hollywood (2020).

Intip Potret Brad Pitt Muda

Jika melihat perjalanan karier dan foto-foto lamanya, pesona Brad Pitt di masa muda begitu kuat dan khas, yang menjadikannya salah satu ikon pria paling menarik di era 1990-an.

Di masa itu, Brad Pitt dikenal sebagai sosok “heartthrob” yang kerap menghiasi layar lebar dan majalah, dengan kombinasi wajah tampan, rahang tegas, dan aura santai yang memikat.

Gaya berpakaiannya pun menjadi inspirasi, mulai dari tampilan kasual dengan kaus putih polos, jaket kulit, dan jeans, hingga gaya denim on denim yang ikonik dan effortless.

Tak hanya itu, penampilannya di red carpet juga selalu mencuri perhatian lewat setelan jas bergaya klasik seperti double-breasted suit yang terlihat elegan namun tetap maskulin.

Gaya rambutnya juga tak kalah ikonik, mulai dari rambut pirang gondrong di awal 90-an, gaya belah tengah yang rapi, hingga berbagai eksperimen lain yang semakin memperkuat citra khasnya.

Lalu, seperti apa potret penampilan Brad Pitt saat masih muda?

1986 - Foto Brad Pitt muda saat ia pindah ke Los Angeles setelah meninggalkan kuliahnya, nekat merantau dari Springfield, Missouri, demi mengejar impian menjadi aktor dan membangun namanya di industri hiburan. (Foto: esquire)

1988 - Foto Brad Pitt muda ketika mendapatkan peran pertamanya sebagai “cowok di pantai” dalam film Hunk, memulai karier dari peran kecil tanpa kredit hingga perlahan tampil di berbagai sitcom. (Foto: esquire)

1989 - Foto Brad Pitt muda dengan rambut panjang khasnya yang ikonik, membuatnya tetap terlihat segar dan menawan tanpa perlu menyembunyikan apa pun. (Foto: menshealth)

1989 - Foto Brad Pitt muda dengan kulit yang masih sangat segar dan gaya sederhana yang mulai menunjukkan pesona alaminya. (Foto: menshealth)

1991 - Foto Brad Pitt muda yang tampak begitu siap di depan kamera, tepat di tahun film Thelma & Louise dirilis dan mulai melambungkan namanya. (Foto: menshealth)

1993 - Foto Brad Pitt muda dengan penampilan yang tidak banyak berubah selain rambut panjangnya, tetap tampil santai namun penuh karisma. (Foto: menshealth)

1994 - Foto Brad Pitt muda dengan kulit yang terlihat mulus, meskipun ia harus menjalani proses makeup berat selama berbulan-bulan saat syuting Interview with the Vampire. (Foto: menshealth)

1995 - Foto Brad Pitt muda di tahun ketika ia dinobatkan sebagai “Sexiest Man Alive” oleh majalah People, menegaskan pesonanya yang sedang berada di puncak. (Foto: menshealth)

1996 - Foto Brad Pitt muda dengan penampilan menawan, di masa ketika hubungannya dengan Gwyneth Paltrow juga menjadi sorotan publik. (Foto: menshealth)

2000 - Foto Brad Pitt muda saat ia menikah dalam sebuah upacara privat di Malibu, bersama pasangan selebriti yang kala itu sangat populer, yaitu Jennifer Aniston. (Foto: esquire)

2001 - Foto Brad Pitt muda di awal tahun 2000-an dengan tampilan yang tetap segar dan gaya yang sederhana namun berkarisma. (Foto: menshealth)

2002 - Foto Brad Pitt muda yang mulai menunjukkan sedikit garis halus di sekitar mata, menambah kesan dewasa tanpa mengurangi daya tariknya. (Foto: menshealth)

13. 2004 - Foto Brad Pitt muda di usia 40-an yang masih terlihat sangat menawan, seolah waktu tidak banyak mengubah pesonanya.