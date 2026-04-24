Potret Buram Argentina: 53,7 Persen Anak Hidup di Bawah Garis Kemiskinan

Argentina masih bergelut dengan bayang-bayang krisis ekonomi yang menyesakkan. Meski mulai menunjukkan tren penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, angka kemiskinan di negara tersebut masih berada pada level yang sangat mengkhawatirkan, terutama bagi generasi masa depan mereka.

Laporan terbaru dari Universitas Katolik Argentina (UCA) yang dirilis pada Rabu (22/4/2026) mengungkap fakta pahit: lebih dari separuh anak-anak di Argentina saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Data ini menjadi alarm keras bagi pemerintahan setempat mengenai rapuhnya jaring pengaman sosial di sana.

Angka yang Berbicara

Berdasarkan studi bertajuk survei pendapatan tersebut, tercatat sebanyak 53,7 persen anak-anak berusia 0 hingga 17 tahun di Argentina masuk dalam kategori miskin. Mirisnya, angka tersebut mencakup 10,7 persen anak-anak yang harus bertahan hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

"Kemiskinan pendapatan menyerang 53,7 persen anak-anak. Ini adalah realitas yang harus dihadapi," tulis laporan UCA tersebut.

Kondisi ini menggambarkan bahwa akses terhadap kebutuhan dasar seperti nutrisi, kesehatan, dan pendidikan masih menjadi barang mewah bagi jutaan anak di negeri yang pernah menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia tersebut.

Tren Penurunan yang Lambat

Jika menilik data ke belakang, angka kemiskinan tahun 2025 memang menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan tahun 2024. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024, tingkat kemiskinan anak di Argentina sempat menyentuh angka 59,7 persen, dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang mencapai 17,7 persen.

Sementara itu, pada tahun 2023, situasinya jauh lebih kelam. Saat itu, tingkat kemiskinan pada anak mencapai puncaknya di angka 62,9 persen, di mana 16,2 persen di antaranya berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

Meskipun secara statistik terdapat grafik penurunan, para analis menilai langkah pemulihan ini masih terlalu lamban untuk menyelamatkan satu generasi yang terlanjur kehilangan masa pertumbuhan optimalnya akibat krisis.

Ancaman Kerawanan Pangan

Persoalan di Argentina bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan masalah perut yang nyata. Studi UCA tahun 2025 ini juga memotret kondisi krisis pangan yang menghantui rumah tangga.

Dilaporkan bahwa sebanyak 28,8 persen anak di bawah usia 17 tahun di Argentina menghadapi kerawanan pangan. Bahkan, 13,2 persen di antaranya mengalami kerawanan pangan akut—sebuah istilah halus untuk menggambarkan kondisi kelaparan yang mengancam nyawa dan tumbuh kembang.

Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi kebijakan ekonomi Argentina di tengah upaya stabilisasi mata uang dan penekanan angka inflasi yang terus mencekik daya beli masyarakat bawah. Tanpa intervensi kebijakan yang radikal dan tepat sasaran, potret buram kemiskinan ini diprediksi akan terus menghantui Argentina dalam waktu yang lama.