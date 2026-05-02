15 Potret Donald Trump Muda, Aura Ambisinya Sudah Terlihat Sejak Dini

Ukuran Font Kecil Besar

Donald Trump, yang lahir pada 14 Juni 1946 dengan nama lengkap Donald John Trump, adalah pengusaha real estat, tokoh televisi, dan politikus asal Amerika Serikat yang dikenal luas lewat citra kuat dan gaya komunikasinya yang blak-blakan.

Ia pernah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 (2017–2021) dan kembali terpilih sebagai Presiden ke-47 mulai 2025.

Karier Donald Trump berawal dari perusahaan properti besar milik ayahnya, Fred Trump, di New York, yang kemudian ia kembangkan menjadi The Trump Organization dengan fokus pada proyek-proyek properti mewah.

Sebelum masuk politik, Donald Trump juga dikenal luas sebagai figur publik lewat acara realitas The Apprentice (2004–2015).

Donald Trump mulai terjun serius ke dunia politik pada tahun 2015 melalui pencalonan presiden dengan slogan “Make America Great Again,” dengan memposisikan dirinya sebagai sosok outsider yang tidak berasal dari kalangan politik tradisional.

Intip Potret Donald Trump Muda

Jika melihat perjalanan hidup serta berbagai foto Donald Trump muda, terlihat jelas bagaimana karakter ambisiusnya sudah terbentuk sejak awal.

Donald Trump tumbuh di Queens, New York, dan sempat menempuh pendidikan di New York Military Academy.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke Wharton School di University of Pennsylvania, sebelum akhirnya terjun langsung ke bisnis properti.

Di usia 30-an, Donald Trump muda sudah berani menangani proyek besar di Manhattan, termasuk renovasi hotel.

Dari sisi penampilan, foto Donald Trump muda kerap memperlihatkan gaya formal yang mencerminkan dunia bisnis, setelan jas klasik, dasi lebar khas era 1970–1980-an, serta rambut yang ditata rapi dan menjadi ciri khasnya hingga kini.

Selain itu, Donald Trump juga dikenal sebagai sosok flamboyan di kalangan sosialita New York.

Kehadirannya dalam berbagai acara, pesta, dan liputan media membuat foto Donald Trump muda sering menghiasi tabloid, menampilkan gaya hidup mewah dan penuh percaya diri.

Lalu, seperti apa potret penampilan Donald Trump saat masih muda hingga kini?

Donald Trump pada usia empat tahun, terlihat masih kecil dalam potret masa kanak-kanaknya. (Foto: Time)

Donald Trump (kiri) tampak dalam sebuah foto keluarga, memperlihatkan momen kebersamaan bersama anggota keluarganya. (Foto: Time)

Donald Trump saat remaja, ketika bersekolah di Akademi Militer New York pada tahun 1964, menunjukkan masa pendidikannya di lingkungan militer. (Foto: voaindonesia)

Donald Trump (tengah) dalam tahun terakhirnya di New York Military Academy, Cornwall-on-Hudson, New York, tahun 1964, tampak bersama rekan-rekannya di masa sekolah. (Foto: Time)

Donald Trump bersama ayahnya, Fred Trump, pada tahun 1973 di Trump Village, proyek terakhir sang ayah di Brooklyn; pada masa ini ia masih belajar dan bekerja sebagai magang di bawah bimbingan ayahnya. (Foto: Time)

Donald Trump menggendong putranya yang masih bayi, Donald Trump Jr., sekitar tahun 1978, memperlihatkan sisi keluarganya sebagai seorang ayah. (Foto: Time)

Ivana Trump dan Donald Trump bersantai di ruang tamu apartemen mereka di Manhattan pada 12 Maret 1979. (Foto: Time)

Donald Trump pada tahun 1980, berpose dengan model Trump Tower, tak lama sebelum ia mengakuisisi 100 Central Park South. (Foto: Time)

Donald Trump terlihat menelepon di dalam mobilnya setelah mengumumkan rencana pengembangan kawasan West Side di Midtown Manhattan, di Hotel Hyatt pada 18 November 1985. (Foto: Time)

Keluarga Donald Trump sekitar tahun 1986, menampilkan potret keluarga dalam satu bingkai kebersamaan. (Foto: Time)

Donald Trump berpose bersama sekitar setengah dari para peserta kontes Miss dari berbagai negara bagian di atas kapal pesiarnya di Atlantic City, New Jersey, pada 4 September 1988. (Foto: Time)

Potret Marla Maples bersama suaminya, Donald Trump, dan putri mereka, Tiffany Trump, saat berpose bersama di kediaman Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, tahun 1996. (Foto: Time)

Presiden Donald Trump berjalan menuju Marine One di South Lawn Gedung Putih pada 28 Maret di Washington, D.C., dalam salah satu aktivitas resminya sebagai kepala negara. (Foto: newsweek)

Presiden Donald Trump mendengarkan percakapan telepon pada 27 Agustus dengan Presiden Meksiko, Enrique Peña Nieto, terkait perdagangan di Oval Office Gedung Putih di Washington, D.C. (Foto: latimes)

15. Presiden Donald Trump berbicara kepada para wartawan di Oval Office, menggambarkan interaksinya dengan media dalam menjalankan tugas kepresidenannya.