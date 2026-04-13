15 Potret Iwan Fals Muda Gondrong yang Bikin Terpana, Karismanya Gak Tertandingi!

Senin, 13 April 2026 - 09:00 WIB

Iwan Fals, yang lahir pada 3 September 1961 di Jakarta, adalah musisi legendaris Indonesia yang dikenal lewat lagu-lagu penuh kritik sosial.

Ia menjadi salah satu 25 Artis Indonesia Terbesar Sepanjang Masa versi Rolling Stone Indonesia, berkat karya-karyanya yang berpengaruh.

Memulai karier sejak muda, Iwan Fals dikenal lewat penampilannya yang sangat ikonik, terutama dengan rambut gondrong yang menjadi ciri khasnya pada era 80-an dan 90-an.

Gaya gondrong ini bukan sekadar tren, tetapi simbol dari perlawanan dan kebebasan berekspresi.

Rambut gondrong yang panjang dan kadang terlihat berantakan memberi kesan seorang musisi yang berani dan penuh semangat muda.

Dipadukan dengan kumis tipis dan jenggot, penampilannya menciptakan kesan garang tapi tetap karismatik, sejalan dengan lirik-lirik kritis yang ia bawakan lewat musiknya.

Selain gaya rambut gondrongnya, Iwan Fals selalu tampil dengan pakaian sederhana, seperti kaus polos dan kemeja kasual, yang mencerminkan karakter pribadi yang apa adanya.

Intip Foto Iwan Fals Muda Gondrong

Jika melihat perjalanan karier dan foto-foto lamanya, penampilan Iwan Fals di masa muda memiliki daya tarik yang sangat kuat dan khas.

Di era 80-an hingga 90-an, rambut gondrongnya menjadi simbol pemberontakan dan perlawanan terhadap ketidakadilan sosial.

Wajahnya yang khas dengan ekspresi yang penuh semangat dan sedikit garang, menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar.

Iwan Fals dikenal sebagai sosok yang sangat otentik. Gaya rambut gondrongnya yang semrawut, dipadu dengan kumis tipis dan jenggot, menciptakan aura pemberontak yang kuat.

Penampilan ini sangat cocok dengan lirik lagu-lagunya yang sering kali mengkritik kondisi sosial-politik Indonesia pada masa itu.

Lalu, seperti apa potret penampilan Iwan Fals saat masih muda dengan rambut gondrong?

1. Potret Iwan Fals di tahun 1982, saat dia mulai dikenal luas sebagai ikon musik Indonesia.

2. Iwan Fals pada tahun 1990, saat diwawancarai untuk skripsi yang berjudul "Eksistensi Iwan Fals di Jalur Musik Indonesia".

3. Foto Iwan Fals bersama anak-anak sekolah Grafika Negeri Jakarta pada tahun 1993, menunjukkan kedekatannya dengan para penggemar muda.

4. Momen Iwan Fals tampil di atas panggung di Bintaro tahun 1990, saat antusiasme penggemar memuncak.

5. Potret Iwan Fals sedang bermain gitar, rambut gondrong dan tanpa memakai atasan.

6. Iwan Fals dengan rambut gondrong, jaket coklat, dan celana jeans, sedang membawakan lagu-lagu penuh makna.

7. Iwan Fals, sang musisi, juga gemar bermain sepak bola, terlihat dalam momen santainya ini.

8. Foto Iwan Fals bersama Agustinus Gusti Nugroho, lebih dikenal dengan mononim Nugie atau Gusti Embut, seorang aktor dan penyanyi Indonesia.

9. Iwan Fals pada tahun 1987 - (kiri) Iwan Fals (gitar akustik), Tono (biola), Rizal (keyboard, alm), Bambang Bule, Dama Gaok (banjo, alm), Hendri harmoni. Berfoto bersama di atas Mobil VW milik Dama Gaok (alm).

10. Momen penting saat Iwan Fals berkolaborasi dengan Eros Djarot pada tahun 1988, menghasilkan karya yang berpengaruh di musik Indonesia.