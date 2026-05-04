12 Potret Johnny Depp Muda hingga Kini, Visualnya Gak Ada Obat!

Senin, 4 Mei 2026 - 18:09 WIB

Senin, 4 Mei 2026 - 18:09 WIB

Ilustrasi Johnny Depp saat muda dan kini (Foto: getty image dan instagram)

Ukuran Font Kecil Besar

Johnny Depp, yang lahir pada 9 Juni 1963, adalah aktor, produser, sekaligus musisi asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu figur paling ikonik di Hollywood berkat kemampuannya memerankan karakter unik dan tidak konvensional.

Ia telah dinominasikan untuk tiga Academy Awards serta meraih Golden Globe dan Screen Actors Guild Awards, menegaskan posisinya sebagai aktor serba bisa dengan karakter yang kuat.

Awalnya bercita-cita menjadi musisi rock, Johnny Depp pindah ke Los Angeles bersama band-nya, The Kids.

Setelah band tersebut bubar, ia didorong oleh Nicolas Cage untuk mencoba akting, keputusan yang mengubah hidupnya.

Nama Johnny Depp mulai dikenal lewat serial 21 Jump Street, namun ia memilih keluar dari citra idola remaja dan beralih ke peran-peran yang lebih unik dan artistik.

Kolaborasinya dengan Tim Burton semakin menguatkan identitasnya sebagai aktor “seribu wajah”. Popularitasnya pun mencapai puncak lewat peran Kapten Jack Sparrow di Pirates of the Caribbean.

Intip Potret Johnny Depp Muda

Di era 1980-an hingga awal 1990-an, Johnny Depp dikenal sebagai “baby-faced heartthrob” dengan sentuhan pemberontak.

Rambut hitam bergelombang, rahang tegas, dan tatapan mata yang intens menjadi ciri khasnya.

Gaya berpakaian Johnny Depp cenderung kasual hingga grunge, kaus polos, jaket kulit, dan aksesori sederhana, menciptakan kesan santai namun tetap ikonik.

Johnny Depp memancarkan aura bad boy yang karismatik, membuatnya sangat populer di masanya.

Meski telah berusia, karisma Johnny Depp tetap terasa kuat, dengan pesona yang kini lebih dalam dan berkarakter dibandingkan saat muda.

Lalu, seperti apa potret Johnny Depp saat muda hingga kini?

1. Aktor asal Amerika, Johnny Depp, terlihat di klub malam Limelight, New York City, sekitar tahun 1988, menampilkan pesona awal yang kelak membentuk karier gemilangnya di Hollywood.

Aktor asal Amerika, Johnny Depp, terlihat di klub malam Limelight, New York City, sekitar tahun 1988, menampilkan pesona awal yang kelak membentuk karier gemilangnya di Hollywood. (Foto: Getty Images)

2. NEW YORK – 1988: Johnny Depp berpose untuk sebuah potret di New York City, memperlihatkan karisma muda dan aura bintang yang mulai bersinar di industri hiburan.

NEW YORK – 1988: Johnny Depp berpose untuk sebuah potret di New York City, memperlihatkan karisma muda dan aura bintang yang mulai bersinar di industri hiburan. (Foto: Getty Images)

3. Aktor Amerika Johnny Depp dalam sesi pemotretan studio di London pada 1 Juli 1993.

Aktor Amerika Johnny Depp dalam sesi pemotretan studio di London pada 1 Juli 1993, mencerminkan perkembangan gaya serta popularitasnya yang semakin mendunia. (Foto: Getty Images)

4. Johnny Depp saat berada di lokasi syuting film Arizona Dream, yang disutradarai oleh Emir Kusturica, memperlihatkan dedikasi dan sisi artistiknya dalam mendalami peran.

Johnny Depp saat berada di lokasi syuting film Arizona Dream, yang disutradarai oleh Emir Kusturica, memperlihatkan dedikasi dan sisi artistiknya dalam mendalami peran. (Foto: Getty Images)

5. Johnny Depp menghadiri pemutaran khusus film Dead Man di Tribeca Film Center pada 5 Mei 1996 di New York City, tampil dengan gaya khas yang santai namun tetap berkelas.

Johnny Depp menghadiri pemutaran khusus film Dead Man di Tribeca Film Center pada 5 Mei 1996 di New York City, tampil dengan gaya khas yang santai namun tetap berkelas. (Foto: Getty Images)

6. Produser Francis Ford Coppola (kiri) berpose bersama para bintang filmnya, Johnny Depp (tengah) dan Faye Dunaway, dalam pemutaran perdana Don Juan DeMarco pada 3 April di Beverly Hills, California, menjadi momen kebersamaan para insan perfilman ternama.

Produser Francis Ford Coppola (kiri) berpose bersama para bintang filmnya, Johnny Depp (tengah) dan Faye Dunaway, dalam pemutaran perdana Don Juan DeMarco pada 3 April di Beverly Hills, California, menjadi momen kebersamaan para insan perfilman ternama. (Foto: Getty Images)

7. Johnny Depp dan Leonardo DiCaprio, keduanya sudah terlihat sangat menawan sejak usia muda, tertangkap kamera di awal perjalanan karier mereka yang cemerlang.

Johnny Depp dan Leonardo DiCaprio, keduanya sudah terlihat sangat menawan sejak usia muda, tertangkap kamera di awal perjalanan karier mereka yang cemerlang. (Foto: Getty Images)

8. Johnny Depp saat sesi pemotretan promosi untuk serial televisi populer 21 Jump Street pada tahun 1987, peran yang turut melambungkan namanya ke puncak popularitas.

Johnny Depp saat sesi pemotretan promosi untuk serial televisi populer 21 Jump Street pada tahun 1987, peran yang turut melambungkan namanya ke puncak popularitas. (Foto: Vintag)

9. Gaya rambut dan penampilan Johnny Depp dalam foto ini sangat merepresentasikan estetika khas akhir era 1980-an, dengan sentuhan gaya yang unik dan sedikit rebellious.

Gaya rambut dan penampilan Johnny Depp dalam foto ini sangat merepresentasikan estetika khas akhir era 1980-an, dengan sentuhan gaya yang unik dan sedikit rebellious. (Foto: Vintag)

10. Foto lawas yang menampilkan gaya kasual khas Johnny Depp di era 1980-an, mencerminkan pesona santai dan kepribadiannya yang autentik sejak dulu.

Foto lawas yang menampilkan gaya kasual khas Johnny Depp di era 1980-an, mencerminkan pesona santai dan kepribadiannya yang autentik sejak dulu. (Foto: Vintag)

11. Potret terbaru Johnny Depp yang masih terlihat memikat dengan aura yang semakin matang, mencerminkan pesona khasnya yang tetap kuat dari masa ke masa.

Potret terbaru Johnny Depp yang masih terlihat memikat dengan aura yang semakin matang, mencerminkan pesona khasnya yang tetap kuat dari masa ke masa. (Foto: Instagram / johnnydepp)

12. Johnny Depp tampil di red carpet dengan gaya yang berkelas dan penuh percaya diri, memperlihatkan sisi elegan yang terus melekat dalam setiap penampilannya.