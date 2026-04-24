10 Potret Kareena Kapoor Dulu dan Sekarang, Pesonanya Nggak Pernah Luntur

Kareena Kapoor Khan, yang lahir pada 21 September 1980, merupakan salah satu aktris papan atas Bollywood yang berasal dari keluarga besar Kapoor, dinasti perfilman legendaris di India.

Terlahir di Mumbai dari pasangan aktor Randhir Kapoor dan Babita, Kareena tumbuh dalam lingkungan yang sangat dekat dengan dunia film.

Ia juga merupakan cucu dari ikon perfilman India, Raj Kapoor. Sejak kecil, Kareena, yang akrab disapa “Bebo”, sudah terbiasa dengan sorotan publik.

Kariernya di dunia akting dimulai pada tahun 2000 lewat film Refugee. Meski masih terbilang pendatang baru saat itu, penampilannya langsung menarik perhatian.

Namanya kemudian melejit pesat setelah memerankan karakter Pooja atau “Poo” dalam film Kabhi Khushi Kabhie Gham (2001), sebuah peran yang tidak hanya ikonik tetapi juga menjadi tren di kalangan remaja pada masanya.

Seiring waktu, Kareena Kapoor terus membuktikan kualitasnya lewat berbagai film Bollywood sukses dari beragam genre.

Beberapa di antaranya, seperti Jab We Met (2007), 3 Idiots (2009), Bodyguard (2011), Bajrangi Bhaijaan (2015), Udta Punjab (2016), hingga Good Newwz (2019), yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu aktris paling berpengaruh di Bollywood.

Intip Potret Kareena Kapoor Muda Dulu dan Sekarang

Jika melihat kembali ke masa lalu, pesona Kareena Kapoor di usia muda memiliki daya tarik tersendiri yang begitu khas.

Saat kecil hingga remaja, ia dikenal dengan pipi chubby yang menggemaskan serta mata yang cerah dan ekspresif, membuatnya tampak natural dan penuh pesona.

Di masa awal kariernya pada era 2000-an, Kareena Kapoor kerap tampil dengan gaya kasual khas 90-an, lengkap dengan potongan rambut yang sederhana namun tetap stylish.

Salah satu fase paling ikonik dalam perjalanan gayanya adalah saat ia memerankan karakter “Poo”.

Gaya glamor, percaya diri, dan fashionable yang ia tampilkan kala itu langsung menjadi inspirasi bagi banyak remaja, bahkan masih dikenang hingga sekarang sebagai salah satu momen fashion paling berpengaruh di Bollywood.

Kini, setelah lebih dari 25 tahun berkarier, Kareena Kapoor tetap tampil memukau dengan pesona yang seakan tak lekang oleh waktu.

Ia berhasil mempertahankan eksistensinya di industri film, sekaligus bertransformasi menjadi sosok yang lebih elegan dan berkelas.

Penampilannya saat ini cenderung lebih dewasa dan sophisticated, sering terlihat mengenakan busana modern maupun tradisional, seperti saree dengan sentuhan anggun.

Lalu, seperti apa potret transformasi Kareena Kapoor dari masa muda hingga sekarang?

Kareena Kapoor bersama sang kakak, Karisma, serta ayah Randhir dan ibu Babita Kapoor (Foto: filmibeat)

Kareena Kapoor Khan (kanan) tampak berpose bersama kakaknya, Karisma Kapoor (Foto: filmibeat)

Kareena Kapoor kecil terlihat tersenyum manis ke arah kamera, memamerkan deretan giginya yang rapi dan berkilau (Foto: zoomtventertainment)

Kareena Kapoor Khan saat beranjak remaja, tampil dengan senyum manis yang memikat (Foto: filmfare)

Kareena Kapoor Khan bersama Salman Khan, keduanya terlihat cukup akrab dan hangat (Foto: filmfare)

Potret Kareena Kapoor di masa muda, mengenakan bandana dan busana berwarna kuning, tampak cantik sekaligus menggemaskan (Foto: filmfare)

Foto ini menampilkan masa kecil aktris ternama asal India, Kareena Kapoor Khan, yang berpose mengenakan busana pengantin tradisional (Foto: filmfare)

Potret Kareena Kapoor saat ini, dengan penampilan yang tetap cantik dan terlihat awet muda (Foto: Instagram / kareenakapoorkhan)

Kareena Kapoor tampil anggun dan memukau saat mengenakan busana sari (saree) (Foto: Instagram / kareenakapoorkhan)

10. Kareena Kapoor terlihat begitu cantik dengan aura yang menawan, serta pesonanya yang tetap awet muda hingga kini.