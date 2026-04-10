15 Potret Leonardo DiCaprio Muda yang Bikin Jantung Berdebar, Pesonanya Nggak Ada Obat!

Jumat, 10 April 2026 - 20:00 WIB

Jumat, 10 April 2026 - 20:00 WIB

Leonardo DiCaprio, yang lahir pada 11 November 1974, adalah aktor dan produser film asal Amerika Serikat yang dikenal luas berkat peran-perannya yang ikonik dan penuh transformasi.

Ia termasuk salah satu aktor terbaik dalam generasinya, dengan segudang pencapaian, termasuk satu penghargaan Academy Award (Oscar) serta berbagai nominasi bergengsi lainnya.

Memulai karier sejak usia muda, DiCaprio sudah tampil dalam iklan televisi pada akhir 1980-an. Bakat aktingnya mulai terlihat ketika ia bermain dalam serial TV Growing Pains serta debut filmnya di Critters 3 (1991).

Namanya mulai mencuri perhatian publik saat membintangi This Boy’s Life (1993) bersama Robert De Niro.

Tak lama setelah itu, perannya dalam What’s Eating Gilbert Grape (1993) membawanya meraih nominasi Oscar pertamanya di usia yang masih sangat muda.

Popularitas Leonardo DiCaprio semakin melejit setelah membintangi Romeo + Juliet (1996).

Namun, puncak ketenarannya datang lewat perannya sebagai Jack Dawson dalam film Titanic (1997) , yang menjadikannya superstar dunia sekaligus idola remaja terbesar pada masanya.

Seiring waktu, Leonardo DiCaprio berhasil keluar dari bayang-bayang “aktor idola remaja” dan berkembang menjadi aktor karakter yang serius.

Ia dikenal lewat kolaborasi jangka panjangnya dengan sutradara Martin Scorsese dalam berbagai film besar, seperti The Aviator (2004), The Departed (2006), dan The Wolf of Wall Street (2013).

Intip Foto Leonardo DiCaprio Muda

Jika melihat perjalanan karier dan foto-foto lamanya, penampilan Leonardo DiCaprio di masa muda memiliki daya tarik yang sangat kuat dan khas.

Di era 1990-an, Leonardo DiCaprio dikenal sebagai sosok “heartthrob” yang sering menghiasi sampul majalah remaja.

Wajahnya yang rupawan dengan struktur tegas serta mata biru cerah membuatnya mudah dikenali dan digandrungi banyak penggemar.

Gaya rambutnya yang pirang dengan belahan tengah (curtain hairstyle) menjadi salah satu tren populer pada masa itu.

Dalam film seperti Romeo + Juliet dan Titanic, pesona DiCaprio semakin terlihat melalui karakter yang ia bawakan, romantis, ekspresif, dan penuh karisma.

Kini, meski tampil lebih dewasa dan matang, pesona Leonardo DiCaprio tetap bertahan. Karakter wajahnya yang khas serta aura bintangnya sudah terlihat kuat sejak masa mudanya.

Lalu, seperti apa potret penampilan Leonardo DiCaprio saat masih muda?

1. 1975 - Saat baru berusia beberapa bulan, Leonardo DiCaprio digendong oleh ibunya, Irmelin, yang kini kerap menemaninya di karpet merah, di rumah mereka di Los Angeles.

1975 - Saat baru berusia beberapa bulan, Leonardo DiCaprio digendong oleh ibunya, Irmelin, yang kini kerap menemaninya di karpet merah, di rumah mereka di Los Angeles. (Foto: vogue)

2. 1975 - Leonardo DiCaprio saat masih balita, sudah tampak alami di depan kamera.

1975 - Leonardo DiCaprio saat masih balita, sudah tampak alami di depan kamera. (Foto: vogue)

3. 1978 - Leonardo DiCaprio kecil berusia tiga tahun yang menggemaskan, dengan potongan rambut mangkuk, mengenakan baju terusan, berpose bersama kakak tirinya, Adam Farrar, di beranda rumah mereka di Los Angeles. Setahun kemudian, calon bintang Hollywood ini akan tampil di layar untuk pertama kalinya dalam acara TV anak-anak Romper Room.

1978 - Leonardo DiCaprio kecil berusia tiga tahun yang menggemaskan, dengan potongan rambut mangkuk, mengenakan baju terusan, berpose bersama kakak tirinya, Adam Farrar, di beranda rumah mereka di Los Angeles. Setahun kemudian, calon bintang Hollywood ini akan tampil di layar untuk pertama kalinya dalam acara TV anak-anak Romper Room. (Foto: vogue)

4. 1989 - Leonardo DiCaprio berusia 14 tahun, mengenakan jaket bomber Nike dan berambut agak panjang, terlihat sedang menelepon. Tahun ini menandai debut akting resminya dalam serial drama keluarga The New Lassie setelah sebelumnya tampil dalam sejumlah iklan.

1989 - Leonardo DiCaprio berusia 14 tahun, mengenakan jaket bomber Nike dan berambut agak panjang, terlihat sedang menelepon. Tahun ini menandai debut akting resminya dalam serial drama keluarga The New Lassie setelah sebelumnya tampil dalam sejumlah iklan. (Foto: vogue)

5. 1989 - Leonardo DiCaprio sudah tampak menampilkan gaya yang mirip dengan karakternya dalam film Romeo + Juliet (1996) karya Baz Luhrmann, dengan kemeja bermotif grafis.

1989 - Leonardo DiCaprio sudah tampak menampilkan gaya yang mirip dengan karakternya dalam film Romeo + Juliet (1996) karya Baz Luhrmann, dengan kemeja bermotif grafis. (Foto: vogue)

6. 1990 - Setelah tampil dalam The Outsiders produksi Fox dan sinetron Santa Barbara dari NBC, hidup Leonardo DiCaprio berubah ketika ia terpilih bermain dalam sitkom Parenthood yang diproduseri Ron Howard pada usia 15 tahun. Ia terlihat di sini di lokasi syuting bersama lawan mainnya, Max Elliott Slade.

1990 - Setelah tampil dalam The Outsiders produksi Fox dan sinetron Santa Barbara dari NBC, hidup Leonardo DiCaprio berubah ketika ia terpilih bermain dalam sitkom Parenthood yang diproduseri Ron Howard pada usia 15 tahun. Ia terlihat di sini di lokasi syuting bersama lawan mainnya, Max Elliott Slade. (Foto: vogue)

7. 1990 - Leonardo DiCaprio muda berpose dengan penuh percaya diri dalam potret studio, mengenakan jaket kamuflase, kemeja kotak-kotak, dan jeans untuk mempromosikan Parenthood.

1990 - Leonardo DiCaprio muda berpose dengan penuh percaya diri dalam potret studio, mengenakan jaket kamuflase, kemeja kotak-kotak, dan jeans untuk mempromosikan Parenthood. (Foto: vogue)

8. 1990 - Leonardo DiCaprio mengenakan kaus putih, celana hitam, dan rambut disisir rapi ke belakang saat menghadiri konferensi pers di Los Angeles dalam rangka promosi Parenthood.

1990 - Leonardo DiCaprio mengenakan kaus putih, celana hitam, dan rambut disisir rapi ke belakang saat menghadiri konferensi pers di Los Angeles dalam rangka promosi Parenthood. (Foto: vogue)

9. 1992 - Leonardo DiCaprio berusia 17 tahun mengenakan perlengkapan basket dalam sebuah acara MTV di Los Angeles. Saat itu ia rutin tampil dalam serial Growing Pains di ABC dan berada di ambang kesuksesan besar di Hollywood.

1992 - Leonardo DiCaprio berusia 17 tahun mengenakan perlengkapan basket dalam sebuah acara MTV di Los Angeles. Saat itu ia rutin tampil dalam serial Growing Pains di ABC dan berada di ambang kesuksesan besar di Hollywood. (Foto: vogue)

10. 1993 - Leonardo DiCaprio yang tampak basah kuyup karena hujan, mengenakan jaket kulit, kemeja, dan kalung manik-manik, menghadiri pemutaran perdana Benny & Joon di Los Angeles.

1993 - Leonardo DiCaprio yang tampak basah kuyup karena hujan, mengenakan jaket kulit, kemeja, dan kalung manik-manik, menghadiri pemutaran perdana Benny & Joon di Los Angeles. (Foto: vogue)

11. 1993 - Leonardo DiCaprio mengenakan jaket suede cokelat, jeans biru, kemeja hitam, dan kaus putih saat menghadiri pemutaran perdana film Carlito’s Way karya Brian De Palma di Los Angeles.

1993 - Leonardo DiCaprio mengenakan jaket suede cokelat, jeans biru, kemeja hitam, dan kaus putih saat menghadiri pemutaran perdana film Carlito’s Way karya Brian De Palma di Los Angeles. (Foto: vogue)

12. 1993 - Leonardo DiCaprio mengenakan setelan biru tua di ajang Los Angeles Film Critics’ Awards, di mana DiCaprio meraih penghargaan New Generation berkat perannya dalam This Boy’s Life dan What’s Eating Gilbert Grape.

1993 - Leonardo DiCaprio mengenakan setelan biru tua di ajang Los Angeles Film Critics’ Awards, di mana DiCaprio meraih penghargaan New Generation berkat perannya dalam This Boy’s Life dan What’s Eating Gilbert Grape. (Foto: vogue)

13. 1994 - Leonardo DiCaprio mengenakan atasan rajut longgar dan kalung manik-manik dalam sesi pemotretan di Los Angeles.

1994 - Leonardo DiCaprio mengenakan atasan rajut longgar dan kalung manik-manik dalam sesi pemotretan di Los Angeles. (Foto: vogue)

14. 1997 - Dengan rambut berdiri (spiky) saat menghadiri pemutaran perdana Titanic di Los Angeles pada usia 22 tahun.

1997 - Dengan rambut berdiri (spiky) saat menghadiri pemutaran perdana Titanic di Los Angeles pada usia 22 tahun. (Foto: vogue)

15. 1998 - DiCaprio berusia 23 tahun menghadiri Golden Globes bersama Kate Winslet yang berusia 22 tahun. Keduanya dinominasikan sebagai Aktor dan Aktris Terbaik dalam Film Drama untuk Titanic. Film blockbuster tersebut membawa pulang empat penghargaan, termasuk Film Terbaik - Drama.