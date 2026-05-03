10 Potret Lydia Kandou Muda, Cantik Klasik dengan Aura Bintang Sejak Dulu

Lydia Kandou, yang lahir pada 21 Februari 1963, merupakan salah satu aktris, model, sekaligus penyanyi legendaris Indonesia yang telah aktif sejak akhir 1970-an.

Namanya dikenal luas berkat kemampuan aktingnya yang natural dan kuat, yang mulai mencuri perhatian publik lewat film Wanita Segala Zaman (1979).

Sejak saat itu, Lydia Kandou tumbuh menjadi salah satu ikon perfilman Indonesia, khususnya di era 80-an hingga 90-an.

Karier Lydia Kandou bermula dari dunia modeling, saat ia menjadi model iklan Sakura Film. Bakatnya kemudian dilirik oleh Imam Tantowi yang mengajaknya terjun ke dunia seni peran.

Di usia yang masih sangat muda, yakni 16 tahun, Lydia Kandou langsung melejit berkat perannya di film debutnya tersebut.

Memasuki era 1980-an hingga 1990-an, Lydia Kandou menjelma menjadi aktris papan atas yang membintangi berbagai film populer.

Gaya aktingnya yang alami membuatnya selalu berhasil menghidupkan karakter, sekaligus menjadikannya salah satu bintang yang paling dicari pada masanya.

Hingga kini, ia tetap aktif di dunia hiburan dan dikenal sebagai aktris senior yang awet muda serta dihormati.

Intip Potret Lydia Kandou Muda

Di masa muda, Lydia Kandou sudah memancarkan pesona yang begitu kuat. Wajah blasterannya yang menawan membuatnya tampak berbeda dan mudah dikenali, terutama di era ketika industri film dan iklan sedang berkembang pesat.

Penampilan Lydia Kandou mencerminkan gaya khas era 80-an, mulai dari riasan natural, rambut yang ditata sederhana, hingga gaya busana yang elegan namun tetap kasual.

Tak hanya dari segi visual, Lydia Kandou muda juga dikenal dengan gaya aktingnya yang terasa alami dan tidak berlebihan.

Ekspresi yang tulus serta pembawaan yang hangat membuatnya sering dipercaya memerankan karakter dalam film remaja hingga drama keluarga.

Lalu, seperti apa potret penampilan Lydia Kandou masa masih muda?

Potret Lydia Kandou saat menjadi cover majalah Mutiara di usia 13 tahun. Sejak kecil, aura cantiknya sudah begitu terpancar. (Foto: Instagram / lydiakandou_)

Kebersamaan Lydia Kandou dan Yessy Gusman pada tahun 1979 dalam pemotretan poster film, menampilkan pesona klasik di era tersebut. (Foto: Instagram / lydiakandou_)

Lydia Kandou tampil memukau sebagai sampul majalah Femina tahun 1988, dengan riasan lipstik merah yang mempertegas kecantikannya. (Foto: Instagram / lydiakandou_)

Momen Lydia Kandou saat menjadi model iklan sabun di tahun 1982, terlihat begitu muda dengan pesona alami yang menawan. (Foto: Instagram / lydiakandou_)

Wajah manis khas era 80-an terpancar dari Lydia Kandou saat menjadi sampul majalah Kartini tahun 1984. (Foto: Instagram / lydiakandou_)

Potret cantik Lydia Kandou ketika menjadi model iklan sampo pada tahun 1983, memancarkan pesona sederhana yang elegan. (Foto: Instagram / lydiakandou_)

Lydia Kandou tampil sebagai model olahraga tenis, terlihat segar dengan bandana putih yang menambah daya tariknya. (Foto: Instagram / lydiakandou_)

Dalam iklan motor Yamaha sekitar tahun 1987, Lydia Kandou tampil anggun dan percaya diri dengan gaya khas zamannya. (Foto: Instagram / lydiakandou_)

Potret masa muda Lydia Kandou yang begitu memikat, hingga membuat banyak orang terpana dengan kecantikannya. (Foto: Instagram / lydiakandou_)

10. Momen hangat Lydia Kandou saat menggendong salah satu anaknya, ditemani Kenang Mirdad yang masih kecil di sampingnya.