15 Potret Ratna Sari Dewi Soekarno Muda, Elegan dan Memikat Sejak Dulu!

Ukuran Font Kecil Besar

Ratna Sari Dewi Soekarno, lahir dengan nama Naoko Nemoto pada 6 Februari 1940 di Tokyo, Jepang, adalah istri kelima Presiden Soekarno.

Ia dikenal sebagai sosialita dan tokoh televisi di Jepang, sekaligus satu-satunya istri Soekarno yang masih aktif di publik hingga kini.

Ratna Sari Dewi menikah dengan Soekarno pada tahun 1962, setelah pertemuan pertama mereka pada 1959 di Hotel Imperial, Tokyo, saat Naoko baru berusia 19 tahun.

Dari pernikahan ini, ia dianugerahi nama Indonesia Ratna Sari Dewi, dan dikaruniai seorang putri, Kartika Sari Dewi Soekarno (Karina).

Setelah meninggalkan Indonesia akibat perubahan situasi politik, Ratna Sari Dewi sempat menetap di Paris, Swiss, dan Amerika Serikat sebelum akhirnya kembali ke Jepang pada 2008.

Kini, di usianya yang telah menginjak 85 tahun, Ratna Sari Dewi dikenal di Jepang dengan julukan Dewi Fujin (Nyonya Dewi) sebagai pengusaha sukses, sosialita, dan tokoh televisi yang masih aktif.

Gambaran Ratna Sari Dewi saat Masih Muda

Dari berbagai foto masa mudanya, terlihat jelas bahwa Ratna Sari Dewi adalah sosok yang sangat cantik dan elegan.

Ia memiliki perpaduan fitur wajah Jepang yang halus dengan gaya berbusana yang anggun, sering mengenakan pakaian modis ala 60-an maupun kebaya Indonesia.

Pada era 1960-an, Ratna Sari Dewi tampil sebagai Ibu Negara yang menawan, mendampingi Soekarno dalam berbagai acara diplomatik dan resmi.

Foto-foto saat itu sering memperlihatkan pesona klasiknya, dengan rambut hitam yang anggun, gaya berbusana rapi, dan senyum yang memesona, menegaskan citra wanita elegan nan berkelas.

Kini, meski usianya telah lanjut, potret masa muda Ratna Sari Dewi tetap dikenang sebagai ikon kecantikan dan keanggunan, sekaligus bukti bahwa sosoknya tidak hanya menarik secara fisik tetapi juga memiliki kepribadian kuat, artistik, dan berwawasan.

Lalu, seperti apa potret Ratna Sari Dewi saat masih muda?

1. Ratna Sari Dewi, mantan istri Presiden Indonesia Sukarno, bersama putrinya Kartika di resor musim dingin Italia, Courmayeur (Aosta).

Ratna Sari Dewi, mantan istri Presiden Indonesia Sukarno, bersama putrinya Kartika di resor musim dingin Italia, Courmayeur (Aosta). (Foto: Instagram / silenthistory)

2. Ratna Sari Dewi Soekarno, istri dari mantan Presiden Indonesia Soekarno, sedang berada di Apollo Hotel.

Ratna Sari Dewi Soekarno, istri dari mantan Presiden Indonesia Soekarno, sedang berada di Apollo Hotel. (Foto: Instagram / silenthistory)

3. Ratna Sari Dewi Soekarno, istri mantan Presiden Soekarno, dengan latar belakang kota Amsterdam.

Ratna Sari Dewi Soekarno, istri mantan Presiden Soekarno, dengan latar belakang kota Amsterdam. (Foto: Instagram / silenthistory)

4. Ratna Sari Dewi Sukarno, salah satu istri Presiden Soekarno, sedang menikmati es krim.

Ratna Sari Dewi Sukarno, salah satu istri Presiden Soekarno, sedang menikmati es krim. (Foto: Instagram / silenthistory)

5. Ratna Sari Dewi memasuki Rumah Sakit Universitas Keio, tempat ia berharap melahirkan anak pertamanya dalam beberapa hari. Tanggal: 05-03-1967.

Ratna Sari Dewi memasuki Rumah Sakit Universitas Keio, tempat ia berharap melahirkan anak pertamanya dalam beberapa hari. Tanggal: 05-03-1967. (Foto: Instagram / silenthistory)

6. Ratna Sari Dewi meninggalkan Rumah Sakit Universitas Keio di Tokyo bersama putri mereka, Kartika Sari.

Ratna Sari Dewi meninggalkan Rumah Sakit Universitas Keio di Tokyo bersama putri mereka, Kartika Sari. (Foto: Instagram / silenthistory)

7. Potret kebersamaan Presiden Soekarno dan Ratna Sari Dewi, menunjukkan momen intim dan hangat di antara keduanya.

Potret kebersamaan Presiden Soekarno dan Ratna Sari Dewi, menunjukkan momen intim dan hangat di antara keduanya. (Foto: Perpusnas)

8. Momen ketika Ratna Sari Dewi berada bersama Presiden Soekarno, memperlihatkan sisi pribadi pasangan ini di luar urusan politik.

Momen ketika Ratna Sari Dewi berada bersama Presiden Soekarno, memperlihatkan sisi pribadi pasangan ini di luar urusan politik. (Foto: Getty Images & Kompasiana)

9. Ratna Sari Dewi mengenakan pakaian tradisional Jepang (kimono). Walaupun fotonya hitam putih, terlihat jelas kecantikan Ratna Sari Dewi yang menawan, ditemani oleh Soekarno di sebelahnya.

Ratna Sari Dewi mengenakan pakaian tradisional Jepang (kimono). Walaupun fotonya hitam putih, terlihat jelas kecantikan Ratna Sari Dewi yang menawan, ditemani oleh Soekarno di sebelahnya. (Foto: Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden RI)

10. Potret cantik Ratna Sari Dewi saat masih muda, dengan bulu mata lentik dan sanggul rapi di kepalanya, menampilkan pesona klasiknya.

Potret cantik Ratna Sari Dewi saat masih muda, dengan bulu mata lentik dan sanggul rapi di kepalanya, menampilkan pesona klasiknya. (Foto: Instagram / dewisukarnoofficial)

11. Ratna Sari Dewi bersama putri satu-satunya, Kartika Sari Dewi Soekarno, yang merupakan buah hati dari Presiden Soekarno.

Ratna Sari Dewi bersama putri satu-satunya, Kartika Sari Dewi Soekarno, yang merupakan buah hati dari Presiden Soekarno. (Foto: Instagram / dewisukarnoofficial)

12. Ratna Sari Dewi muda bersama Kartika Sari Dewi Soekarno yang sedang mengenakan pakaian adat Bali. Momen ini diabadikan sekitar Agustus 1982 di Tampaksiring, Bali, saat putrinya belajar tari tradisional Bali.

Ratna Sari Dewi muda bersama Kartika Sari Dewi Soekarno yang sedang mengenakan pakaian adat Bali. Momen ini diabadikan sekitar Agustus 1982 di Tampaksiring, Bali, saat putrinya belajar tari tradisional Bali. (Foto: Instagram / dewisukarnoofficial)

13. Tampilan Ratna Sari Dewi Soekarno bersama Kartika Sari Dewi Soekarno, kemungkinan besar di Paris pada tahun 1980-an, menunjukkan sisi gaya hidup mereka yang elegan dan penuh pesona.

Tampilan Ratna Sari Dewi Soekarno bersama Kartika Sari Dewi Soekarno, kemungkinan besar di Paris pada tahun 1980-an, menunjukkan sisi gaya hidup mereka yang elegan dan penuh pesona. (Foto: Instagram / dewisukarnoofficial)

14. Potret Ratna Sari Dewi bersama putrinya yang masih balita, menangkap kehangatan dan kasih sayang ibu dan anak.

Potret Ratna Sari Dewi bersama putrinya yang masih balita, menangkap kehangatan dan kasih sayang ibu dan anak. (Foto: Instagram / dewisukarnoofficial)

15. Potret cantik Ratna Sari Dewi saat muda, menampilkan keanggunan dan pesona klasiknya yang abadi.