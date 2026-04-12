Potret Stasiun Mampang yang Kini Terbengkalai
Kereta rel listrik (KRL) Commuterline melintas di Stasiun Mampang yang sudah tidak beroperasi, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2026). (Foto: Antara/Galih Pradipta)
Stasiun Mampang di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pernah menjadi bagian dari lintas Tanah Abang-Manggarai sejak 1922. Tapi, stasiun ini akhirnya ditutup pada 2007 akibat minimnya jumlah penumpang yang naik maupun turun serta karena letaknya berdekatan dengan Stasiun Manggarai dan Stasiun Sudirman.
Hingga saat ini, Stasiun Mampang masih terbengkalai dan menjadi tempat tinggal tunawisma
Meski berada di Menteng, nama 'Mampang' sebenarnya merujuk pada Jalan Mampangweg yang kini disebut Jalan Teuku Cik Ditiro.