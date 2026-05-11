12 Potret Tom Cruise Muda yang Pesonanya Kelewat Ganteng, Gak Ada Obat!

Tom Cruise, yang lahir dengan nama lengkap Thomas Cruise Mapother IV pada 3 Juli 1962, adalah aktor dan produser film asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu ikon terbesar Hollywood.

Kariernya yang telah berlangsung lebih dari empat dekade membuat Tom Cruise menjadi salah satu aktor paling sukses, berpengaruh, dan memiliki bayaran tertinggi di dunia perfilman.

Tom Cruise juga berhasil memenangkan tiga penghargaan Golden Globe berkat kontribusinya di industri hiburan.

Sebelum terkenal, kehidupan Tom Cruise semasa muda tidak mudah. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, sering berpindah sekolah, dan didiagnosis mengalami disleksia sejak kecil.

Tom Cruise mulai mencuri perhatian lewat Risky Business (1983), sebelum namanya melejit secara global setelah membintangi Top Gun pada 1986.

Popularitas Tom Cruise terus meningkat lewat berbagai film ikonik, termasuk Born on the Fourth of July, Jerry Maguire, hingga waralaba Mission: Impossible.

Pada tahun 2025, Tom Cruise menerima penghargaan kehormatan seperti Honorary Palme d'Or dan Oscar Kehormatan atas kontribusinya yang besar terhadap dunia perfilman internasional.

Selain dikenal sebagai aktor papan atas, Tom Cruise juga populer karena totalitasnya dalam melakukan adegan aksi berbahaya tanpa pemeran pengganti, yang membuatnya semakin dihormati di industri perfilman dunia.

Intip Potret Tom Cruise Muda

Jika melihat foto-foto lawasnya, pesona Tom Cruise di masa muda memang begitu kuat dan khas hingga membuatnya menjadi salah satu idola terbesar Hollywood pada era 1980-an.

Tom Cruise muda dikenal memiliki wajah tampan dengan garis rahang tegas, senyum menawan, serta tatapan mata intens yang menjadi ciri khasnya sejak awal karier.

Di era awal 1980-an, penampilan Tom Cruise identik dengan gaya kasual ala anak muda Amerika, mulai dari jaket kulit, kaus putih polos, denim, hingga kacamata hitam yang membuat auranya terlihat stylish sekaligus rebellious.

Gaya fashion Tom Cruise muda juga lekat dengan nuansa bad boy yang keren, terutama saat tampil dalam Risky Business maupun Top Gun.

Tak hanya soal penampilan, Tom Cruise muda juga dikenal lewat perannya sebagai karakter muda yang energik, penuh percaya diri, dan karismatik dalam berbagai film drama remaja maupun aksi militer.

Penampilannya di red carpet pada era 1980-an pun kerap mencuri perhatian dengan gaya khas Hollywood klasik yang simpel, maskulin, namun tetap terlihat fashionable.

Lalu, seperti apa potret penampilan Tom Cruise saat masih muda?

Foto Tom Cruise muda dengan gaya double denim dan kerah baju yang ditegakkan ini terlihat begitu ikonik. Meski baru memulai debut aktingnya pada 1981 lewat film Endless Love, pesonanya sudah terlihat sejak awal. (Foto: People)

Foto Tom Cruise muda mengenakan jaket corduroy dengan elbow patch ini membuat penampilannya terlihat klasik dan menawan. (Foto: People)

Foto Tom Cruise muda saat membintangi film The Outsiders pada 1982 sebagai Steve Randle. (Foto: People)

Foto Tom Cruise muda bersama Rob Lowe dan Emilio Estevez saat menghadiri premier film pada 1982. (Foto: People)

Foto Tom Cruise muda saat menghadiri screening Risky Business dengan rambut panjang, kaus, dan jeans yang menjadi gaya khasnya kala itu. (Foto: People)

Foto Tom Cruise muda dengan rambut panjang tergerai saat menghadiri premier The Breakfast Club pada 1985. (Foto: People)

Foto Tom Cruise muda mengenakan jaket kulit dan kacamata hitam yang membuat tampilannya terlihat keren dan misterius. (Foto: People)

Foto Tom Cruise muda di era Top Gun pada 1986 yang semakin melambungkan namanya di Hollywood. (Foto: People)

Foto Tom Cruise muda di afterparty premier Top Gun dengan gaya rambut ikonik dan penampilan khas bintang Hollywood era 80-an. (Foto: People)

Foto Tom Cruise muda mengenakan kemeja floral biru saat membintangi sebuah film pada 1988. (Foto: People)

Foto Tom Cruise muda dengan senyum lebarnya saat menghadiri pesta Entertainment Tonight pada 1982. (Foto: L’Officiel USA)

12. Foto Tom Cruise muda saat menghadiri pemutaran film di Beverly Hills, California, pada 1982. (Foto: L’Officiel USA)