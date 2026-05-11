PP Muhammadiyah: Putusan Bebas bagi Para Bankir Profesional Harus Dihormati Semua Pihak

Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Hikmah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dr. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. (Foto: Dok. Antara)

Ukuran Font Kecil Besar

Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Hikmah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dr. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor 172/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smg dengan Terdakwa Babay Farid Wazdi secara independen, objektif, profesional, dan berdasarkan prinsip negara hukum.

Meskipun demikian, Busyro juga menegaskan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan bagian dari kewenangan konstitusional yang harus dihormati sebagai bentuk komitmen negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. "Perbedaan antara tuntutan dan putusan pengadilan merupakan dinamika yang wajar dalam sistem peradilan pidana yang independen, objektif, dan demokratis," kata Busro dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Busyro berharap putusan ini dapat menjadi penguat kepercayaan publik bahwa setiap pimpinan perbankan dan pelaku sektor jasa keuangan tetap harus menjalankan tugasnya secara profesional, hati-hati, transparan, berdasarkan analisis 5C (character, capacity, capital, collateral, condition), serta berlandaskan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance).

Harus Beri Kepastian Hukum

Pada saat yang sama, kata Busro, negara juga harus memberikan kepastian hukum agar sektor perbankan plat merah tidak dibayangi ketakutan kriminalisasi terhadap setiap risiko bisnis maupun kegagalan korporasi debitur tanpa adanya pembuktian pidana yang sah dan meyakinkan.

Menurut Busro penghormatan terhadap putusan bebas bukan berarti melemahkan semangat pemberantasan korupsi, melainkan justru menegaskan bahwa penegakan hukum harus tetap berjalan secara objektif, proporsional, berbasis alat bukti, serta tidak mengaburkan batas antara tanggung jawab pidana dengan risiko bisnis maupun kegagalan korporasi.

Mantan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi ini juga menegaskan bahwa dalam perspektif nilai Muhammadiyah, integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab moral harus selalu menjadi pedoman dalam setiap aktivitas, termasuk dalam penegakan hukum. Semangat amar ma’ruf nahi munkar harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang objektif, berkeadilan, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan maupun praktik kriminalisasi yang dapat merusak prinsip keadilan itu sendiri.

Tidak Terbukti Bersalah

Hal senada juga disampaikan Taufiq Nugroho selaku Ketua LBH AP Muhammadiyah. Menurutnya, putusan yang menyatakan kliennya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta membebaskan dari seluruh dakwaan merupakan bentuk tegaknya due process of law, asas praduga tak bersalah, serta perlindungan hak konstitusional setiap warga negara di hadapan hukum.

Taufiq menyampaikan putusan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa Babay Farid Wazdi merupakan bentuk nyata penegakan prinsip negara hukum (rechtstaat), di mana Majelis Hakim berupaya menemukan kebenaran materiil serta menegakkan keadilan substantif.

Dalam proses persidangan yang telah berjalan, Majelis Hakim menilai secara hati-hati seluruh alat bukti, fakta persidangan, serta keterangan para pihak, dan tidak menemukan adanya tindakan berupa peran aktif maupun bukti yang secara tegas menunjukkan keterlibatan langsung Terdakwa dalam perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Taufiq menekankan, perkara ini juga harus ditempatkan secara proporsional antara adanya persoalan bisnis, kegagalan korporasi, maupun dugaan penyimpangan yang terjadi dalam lingkungan korporasi debitur, dengan pertanggungjawaban pidana pribadi seorang bankir yang menjalankan fungsi profesionalnya berdasarkan mekanisme dan prosedur perbankan.

Majelis Hakim secara objektif telah menilai bahwa persoalan utama maupun dugaan penyimpangan yang menyebabkan kerugian justru berada dalam aktivitas dan kondisi korporasi Sritex sebagai pihak penerima fasilitas, bukan pada tindakan pribadi Terdakwa sebagai bankir yang menjalankan fungsi administratif dan analisis perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle).

Hakim Kedepankan Due Process of Law

Menurut Taufiq, Majelis Hakim telah mengedepankan prinsip due process of law, asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), serta perlindungan hak asasi manusia agar keadilan substantif benar-benar dapat terwujud.

"Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa lembaga peradilan masih berdiri sebagai benteng independensi hukum yang tidak tunduk pada tekanan opini publik maupun dorongan kriminalisasi yang tidak didukung pembuktian yang kuat dan sah menurut hukum," kata Taufiq.

Dia menekankan hukum pidana tidak dapat digunakan untuk mengkriminalisasi setiap kegagalan kredit, risiko usaha, maupun collapse bisnis korporasi tanpa adanya bukti nyata mengenai niat jahat (mens rea), perbuatan melawan hukum secara aktif, serta keterlibatan langsung seseorang dalam tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cermat bahwa tidak terdapat bukti yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan adanya perbuatan memperkaya diri sendiri, penyalahgunaan kewenangan, maupun permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa.

Taufiq menyampaikan bahwa dalam hukum pidana, pembuktian yang meyakinkan tetap menjadi landasan utama sebelum seseorang dapat dijatuhi pidana. Meskipun doktrin beyond reasonable doubt tidak lagi dimuat secara eksplisit dalam KUHAP Baru, namun esensi kehati-hatian hakim dalam menilai alat bukti dan membentuk keyakinan hukum tetap menjadi prinsip fundamental yang tidak dapat diabaikan.

Oleh karena itu, ketika unsur-unsur pidana dalam dakwaan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka pembebasan Terdakwa merupakan konsekuensi hukum yang wajib dijalankan demi menjaga keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta mencegah terjadinya kriminalisasi.

Hormati Putusan Bebas

Lebih lanjut Taufiq menyampaikan terhadap putusan bebas tersebut, seluruh pihak juga perlu menghormati ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Pasal 299 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP secara tegas menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum berupa pemeriksaan kasasi.

Norma tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap independensi kekuasaan kehakiman sekaligus perlindungan hak asasi warga negara agar seseorang yang telah dinyatakan tidak terbukti bersalah oleh pengadilan tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian hukum.

Adapun mengenai pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung yang menyebut Jaksa Penuntut Umum akan “mempelajari terlebih dahulu secara lengkap isi putusan tersebut” dipandang sebagai bahasa diplomatis yang tetap harus ditempatkan dalam koridor hukum acara pidana yang berlaku.

"Oleh karena itu, putusan bebas a quo sepatutnya dihormati sebagai putusan yang final dalam kerangka due process of law dan prinsip negara hukum," tuturnya.

Taufiq juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati putusan pengadilan, menjaga kondusivitas, serta tidak membangun opini maupun stigma yang dapat mencederai marwah lembaga peradilan maupun hak-hak pihak yang telah dinyatakan bebas oleh pengadilan. Penegakan hukum yang sehat harus tetap mengedepankan objektivitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ia menembahkan pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk penghormatan terhadap proses peradilan yang independen serta komitmen terhadap penegakan hukum yang adil, profesional, dan menjunjung tinggi prinsip equality before the law bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.