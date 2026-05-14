PPATK Kejar Aliran Dana Sindikat Judol Hayam Wuruk, Termasuk ke Sponsor Misterius

Polisi menggiring sejumlah tersangka kasus perjudian daring di Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta, Minggu (10/5/2026). (Foto: Antara)

Ukuran Font Kecil Besar

Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Tri Andrianto, mengatakan pihaknya terus menelusuri dan mendalami ke mana saja aliran dana dan sponsor warga negara asing (WNA) sindikat judi online (judol) di Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

"Sampai sejauh ini aliran dana terkait sindikat di Hayam Wuruk masih terus didalami. Pendalaman meliputi sejumlah hal seperti tracing pada sumber pendanaan, analisis transaksi pada seluruh pihak terkait, termasuk aset-asetnya," ujar Tri kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Kamis (14/5/2026).

PPATK sebelumnya telah menyampaikan bahwa penangkapan sindikat judol di Hayam Wuruk terindikasi menyasar warga negara asing sesuai dengan identitas asal para pelaku. Namun, WNI juga tetap menjadi target, mengingat Indonesia dianggap sebagai pasar yang besar.

"Temuan PPATK sepanjang kuartal pertama (Januari–Maret) 2026 menunjukkan nilai deposit judol sudah menyentuh angka Rp10,6 triliun, dengan jumlah perputaran dananya mencapai Rp40,3 triliun," ungkapnya.

Hingga saat ini, PPATK terus membangun koordinasi intensif dengan berbagai pihak, terutama Bareskrim Polri, karena judol menjadi isu prioritas mengingat dampaknya yang merusak.

Meski begitu, Tri menyebut data terkait aliran dana sponsor dan aset sindikat tidak akan diungkap ke publik, melainkan diserahkan kepada Bareskrim Polri.

"Kalau diungkap ke publik sepertinya tidak, karena bola dalam penanganan kasus ini sepenuhnya sekarang di Bareskrim Polri. Produk intelijen keuangan PPATK akan disampaikan langsung kepada Bareskrim, sehingga perkembangan kasusnya akan berada di sana," jelasnya.

"Sebagai financial intelligence agency, yang dapat disampaikan PPATK kepada publik adalah perihal pola, tipologi, dan agregat transaksi dalam tiap-tiap tindak pidana yang ditangani," pungkas Tri.

15 Sponsor WNA

Diketahui, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengidentifikasi para sponsor (pihak penjamin) yang bertanggung jawab atas keberadaan 320 warga negara asing (WNA) sindikat judi online internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

Sedikitnya ada 15 sponsor yang teridentifikasi bertanggung jawab membawa ratusan WNA pelaku judol tersebut.

Saat ini, Ditjen Imigrasi tengah mendalami dugaan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan 320 WNA terduga sindikat judol internasional melalui pemeriksaan bersama (joint investigation) dengan Polri.

"Teridentifikasi sebanyak 15 pihak penjamin atau sponsor yang bertanggung jawab atas keberadaan para WNA tersebut di Indonesia," kata Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, Rabu (13/5/2026).

Pendalaman dilakukan sejak 320 WNA tersebut dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jakarta dan Direktorat Jenderal Imigrasi pada Minggu (10/5/2026).

Dalam memproses dugaan tindak pidana, Ditjen Imigrasi tidak hanya menyasar individu orang asing, tetapi juga melakukan pemeriksaan mendalam terhadap sponsor atau penjamin.

Menurutnya, Imigrasi juga berwenang memproses hukum apabila baik orang asing maupun sponsor memiliki indikasi keterlibatan dalam tindak pidana.

"Sebagaimana diatur dalam undang-undang keimigrasian, penyidik kami (PPNS) juga memiliki wewenang untuk memproses hukum dugaan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan baik oleh orang asing ataupun sponsornya," tegas Hendarsam.