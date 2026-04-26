PPN Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Ditanggung Negara, Purbaya Sudah Teken Aturannya

Mobil tangki BBM mengisi avtur untuk pesawat udara di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (12/3/2026). (Foto: ANTARA/HO-Pertamina Patra Niaga).

Agar harga tiket pesawat kelas ekonomi tidak melonjak akibat mahalnya avtur, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah meneken aturan anyar. Isinya, pemerintah menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) tiket tersebut.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026, PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge ditanggung oleh pemerintah, sehingga beban harga tiket yang dibayar masyarakat dapat ditekan meskipun biaya operasional maskapai meningkat akibat naiknya harga avtur.

"Fasilitas ini berlaku untuk pembelian tiket dan pelaksanaan penerbangan selama 60 hari, setelah satu hari terhitung sejak tanggal diundangkan," kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, di Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Haryo menerangkan, intervensi kebijakan fiskal menjadi langkah penting untuk mengurangi tekanan terhadap harga tiket, mengingat harga avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai.

Untuk menjamin pelaksanaan yang tepat sasaran, badan usaha angkutan udara tetap diwajibkan melakukan pelaporan pemanfaatan fasilitas PPN tersebut secara tertib dan transparan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sementara itu, untuk penerbangan di luar kelas ekonomi, ketentuan PPN tetap diberlakukan sebagaimana mestinya. Pengaturan ini dirancang agar dukungan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas yang paling membutuhkan, sekaligus dikelola secara efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah juga terus berupaya melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga energi global, termasuk lonjakan harga bahan bakar pesawat atau avtur yang mendorong kenaikan harga tiket.

"Untuk itu, pemerintah bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi strategis guna menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional sekaligus memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, dengan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik pada kisaran 9 persen hingga 13 persen," jelas Haryo.

Pemerintah sebelumnya juga menetapkan penyesuaian fuel surcharge melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2026 menjadi sebesar 38 persen, baik untuk pesawat jet maupun propeler, dari sebelumnya 10 persen untuk jet dan 25 persen untuk propeler.

Melalui kombinasi kebijakan penerbitan PMK 24/2026 ini, pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk tetap mengakses transportasi udara dengan harga yang lebih terjangkau, menjaga konektivitas antarwilayah, serta mendukung keberlangsungan industri penerbangan nasional di tengah tantangan kenaikan harga energi global.

Sekjen Asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia, Bayu Sutanto, mengakui cash flow maskapai saat ini sangat dibebani dengan kenaikan harga avtur. "Cash flow ini tergantung dari revenue, dari pembelian tiket. Kita belum tahu dampaknya secara penuh dari kenaikan harga ini," kata Bayu, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, kondisi maskapai sempat terbantu pada periode puncak perjalanan beberapa waktu lalu. Tingginya permintaan dan keterisian penumpang (load factor) menjadi penopang sementara bagi pendapatan maskapai.

Namun, lonjakan harga avtur menjadi tantangan utama. Ia menyebut harga avtur mengalami kenaikan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya, bahkan mencapai sekitar Rp10.000 per liter.

Kenaikan ini, kata dia, mendorong maskapai untuk melakukan penyesuaian biaya tambahan atau fuel surcharge. Dari sisi kebijakan, pemerintah turut memberikan dukungan melalui insentif fiskal. "PPN untuk tiket sebesar 11 persen ditanggung pemerintah, ini sangat membantu," ujarnya.