PPnBM Diperpanjang, Ini 3 Mobil Honda di Bawah Rp250 Juta

Pemerintah telah resmi memperpanjang keringanan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) khusus untuk mobil dengan harga di bawah Rp250 juta.

Keringanan tersebut berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Maret 2022 dan berlaku untuk tiga mobil Honda, yakni Brio Satya, Brio RS dan Mobilio E CVT.

Seperti apa spesifikasinya dan berapa harganya? Simak ulasan berikut:

1. Honda Brio Satya

Apabila Anda membutuhkan mobil dengan harga terjangkau, berukuran ringkas dan hemat bahan bakar, Brio Satya dapat dijadikan salah satu pilihan.

Mengusung desain yang stylish, mobil ini dilengkapi dengan LED pada bagian headlamp dan velg berukuran 14-inci. Sedangkan di bagian interior, Honda Brio Satya menawarkan kepraktisan yang lebih baik dari generasi sebelumnya melalui ukuran bagasi yang kini lebih besar serta AC Digital yang tampil modern dan mudah dioperasikan, serta kenyamanan kabin dengan nuansa berwarna beige dan pengaplikasian Adjustable Head Rest di baris kedua.

Sementara untuk jantung pacunya, Brio Satya didukung mesin 1.2L i-VTEC bertenaga 90 PS terbesar di kelasnya, sehingga diklaim menghasilkan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan.

Berikut harga Honda Brio Satya setelah penyesuaian PPnBM:- Honda Brio Satya S MT: Rp153.700.000- Honda Brio Satya E MT: Rp165.200.000- Honda Brio Satya E CVT: Rp180.800.000

2. Honda Brio RS

Memiliki beragam keunggulan dari Brio Satya, Honda Brio RS tampil lebih sporty dengan menggunakan warna hitam pada bagian Front Grille serta didominasi warna hitam dengan lining orange untuk bagian interiornya. Mobil ini juga memiliki beberapa fitur tambahan yang membedakannya dengan Brio Satya, yakni fitur Power Retractable Door Mirror with LED Turning Signal serta velg two tone berukuran 15-inci.

Dari segi fitur hiburan, Honda Brio RS dilengkapi dengan layar sentuh 6,1-inci pada bagian head unit yang memberikan kemudahan dalam memutar berbagai macam format musik, serta didukung sepasang Tweeter Speaker untuk menghasilkan suara yang lebih jernih.

Berikut harga Honda Brio RS setelah penyesuaian PPnBM:- Honda Brio RS MT: Rp196.400.000- Honda Brio RS CVT: Rp212.500.000- Honda Brio RS Urbanite MT: Rp203.400.000- Honda Brio RS Urbanite CVT: Rp219.500.000

3. Honda Mobilio E CVT

Bagi Anda yang membutuhkan mobil keluarga dengan kapasitas lebih besar, Honda Mobilio E CVT patut dipertimbangkan. Tampilannya kian stylish dengan fitur Projector Headlamp with LED DRL, velg two tone berukuran 15-inci serta pengaplikasian Under Spoiler di setiap sisi.

Sedangkan di bagian interior, Honda Mobilio E CVT menggunakan warna Two Tone Black & Ivory yang tampak modern, serta dilengkapi layar sentuh 6,2-inci pada bagian head unit. Sementara untuk kepraktisan berkendara, mobil ini dilengkapi Rear Parking Camera, Audio Steering Switch dan Retractable Door Mirror with Turning Signal.

Untuk urusan performa, Honda Mobilio E CVT menggunakan mesin 1.5L i-VTEC yang menghasilkan tenaga 118 PS @6.600 rpm tertinggi di kelasnya. Sementara, penyesuaian harga untuk Honda Mobilio E CVT akan diumumkan saat produksi untuk rangka tahun 2022 kembali dimulai di pabrik Honda. Tapi yang pasti banderolnya tetap di bawah Rp250 juta.