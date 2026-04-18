Prabowo akan Buka Retret Ketua DPRD di Magelang

Presiden RI Prabowo Subianto saat sedang melakukan aktivitas paginya dengan berenang di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (18/4/2026).(Foto: Instagram @sekretariat.kabinet)

Presiden RI Prabowo Subianto diagendakan akan membuka retret Ketua DPRD dari seluruh Indonesia. Acara ini akan berlangsung di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4/2026).

Kabar ini disampaikan dalam unggahan akun Instagram @sekretariat.kabinet. Dalam keterangannya, disebut Prabowo lebih dulu menjalankan rutinitas olahraga di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat.

"Mengawali hari Sabtu ini, tepat am 05.00 subuh. Presiden Prabowo melaksanakan rutinitas pagi beliau untuk berenang selama sekitar 1 jam di kediaman pribadi beliau, Hambalang, Jawa Barat," tulis dalam keterangan akun tersebut.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari disiplin pribadi Kepala Negara dalam menjaga kebugaran fisik di tengah padatnya agenda kenegaraan.

Usai berolahraga, Prabowo dijadwalkan melanjutkan agenda kerja dengan bertolak menuju Magelang, Jawa Tengah. Dalam kunjungan tersebut, ia akan memberikan pengarahan kepada para Ketua DPRD dari seluruh Indonesia.

"Untuk selanjutnya akan lepas landas pukul 08.00 pagi menuju Magelang dalam rangka memberi pengarahan kepada Ketua DPRD seluruh Indonesia," paparnya.

Sebagai informasi, kegiatan retret ini sudah menjadi agenda rutin Presiden Prabowo untuk memberikan pembekalan kepada pejabat negara. Retret pertama kali dilakukan terhadap jajaran menteri Kabinet Merah Putih usai dilantik di Istana.

Setelah itu, kegiatan berlanjut untuk kepala daerah mulai dari gubernur/wakil gubernur hingga bupati/walikota. Tradisi tersebut terjaga hingga dilakukan hingga sekarang.