Prabowo akan Temui Presiden Putin di Rusia, Ini yang Dibahas

Menteri Luar Negeri Sugiono menjawab pertanyaan awak media saat di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2026).

Presiden RI Prabowo Subianto diagendakan akan melakukan kunjungan kerja ke Rusia untuk menemui Presiden Vladimir Putin.

Kabar tersebut dipastikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono saat ditemui awak media di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2026).

"Iya, berangkatnya minggu depan, dalam minggu ini," kata Sugiono, Sabtu (11/4/2026).

Dalam kunjungan kerja tersebut, Prabowo diagendakan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sugiono menyebut keduanya akan membahas perihal situasi geopolitik terkini, termasuk masalah energi.

"Salah satu yang akan dia bicarakan juga itu. Karena ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat strategis ya bagi bangsa Indonesia. Beliau akan bertemu dengan Presiden Putin juga akan membahas mengenai geopolitik dunia dan juga yang pasti membahas tentang situasi energi," jelasnya.

Kabar tersebut telah diberitakan oleh kantor berita Rusia, TASS. Dalam laporannya, rencana pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Prabowo sudah dipersiapkan.

"Ya ada rencana demikian (ke Rusia)," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026).

Namun, Teddy belum mengungkap jadwal pasti perjalanan dinas tersebut. Ia meminta publik menunggu informasi resmi dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

"Tapi untuk pastinya nanti Kementerian Luar Negeri akan menyampaikan," ucapnya.

Teddy juga belum membeberkan agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Ia menyebut, kunjungan Presiden ke luar negeri umumnya dilakukan untuk menindaklanjuti kerja sama yang telah terjalin.

"Ada beberapa negara yang tentunya sudah kerja sama. Contoh kemarin Bapak Presiden baru kembali dari Jepang dan mungkin Pak Menteri ESDM sudah menyampaikan juga ya, ada kesepakatan terkait minyak dengan Jepang ya," jelasnya.

