Prabowo Bacakan Pantun di Acara PKB, Minta Genggam Tangan Gerindra

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membacakan pantun seolah merayu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di tengah-tengah pidato yang disampaikan pada acara 'PKB Road to Election 2024' di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Minggu (30/10/2022). Dalam pidato yang disampaikan dengan berima, Prabowo meminta PKB untuk menggenggam tangan Gerindra, yang semakin hari semakin mesra saja.

"Jalan-jalan keliling samudera, perginya pagi-pagi. Genggam tangan Gerindra, kemana pun PKB pergi," ucap Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan pantun lain sebelum meminta PKB tetap bersama Gerindra itu. Pesan pantun yang hendak disampaikan yakni sinergitas atau kekompakan.

"Pak Sadikin beli buku di Kwitang, berkendara ke Pelabuhan Ratu. Jika ingin Indonesia sejahtera dan menang, Gerinda dan PKB harus terus bersatu," kata Menteri Pertahanan itu.

Pantun yang dibacakan Prabowo mendapat sambutan riuh dari para kader PKB yang sudah memadati Tennis Indoor, Senayan, sejak pagi tadi. "Prabowo. Prabowo. Prabowo," teriak para kader PKB, memberi gambaran semakin mesranya hubungan kedua parpol itu.

PKB menggelar acara Road to Election 2024 dengan tema 'Gus Muhaimin: The Next 2024'. Acara tersebut dihadiri seluruh kader PKB dan Prabowo. Para kader PKB yang hadir mewakili DPW dan DPC seluruh Indonesia. Sedangkan Presiden Jokowi yang diagendakan bakal hadir tidak memenuhi undangan.

Dalam sambutannya, Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyampaikan program-program yang bakal diperjuangkan PKB menuju 2024. Prgram-program tersebut mencakup penurunan harga BBM, listrik gratis, subsidi pupuk hingga kenaikan dana pensiun TNI-Polri.