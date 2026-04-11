Prabowo Bakal Bertemu Putin di Rusia, Sinyal Lanjutkan Diplomasi Energi Setelah Jepang?

Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan pernyataan terkait rencana kunjungan Presiden ke Rusia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4/2026). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden).

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden RI Prabowo Subianto direncanakan akan melakukan kunjungan kerja ke Rusia dalam waktu dekat.

Kabar tersebut telah diberitakan oleh kantor berita Rusia, TASS. Dalam laporannya, rencana pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Prabowo sudah dipersiapkan.

"Ya ada rencana demikian (ke Rusia)," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026).

Namun, Teddy belum mengungkap jadwal pasti perjalanan dinas tersebut. Ia meminta publik menunggu informasi resmi dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

"Tapi untuk pastinya nanti Kementerian Luar Negeri akan menyampaikan," ucapnya.

Teddy juga belum membeberkan agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Ia menyebut, kunjungan Presiden ke luar negeri umumnya dilakukan untuk menindaklanjuti kerja sama yang telah terjalin.

"Ada beberapa negara yang tentunya sudah kerja sama. Contoh kemarin Bapak Presiden baru kembali dari Jepang dan mungkin Pak Menteri ESDM sudah menyampaikan juga ya, ada kesepakatan terkait minyak dengan Jepang ya," jelasnya.

Terkait rencana kunjungan ke Rusia, Teddy kembali meminta agar menunggu keterangan resmi dari Kementerian Luar Negeri.

"Untuk yang selanjutnya nanti lebih konfirmasinya besok pasti Kemenlu akan menyampaikan ke mana negara yang sudah konfirm akan dikunjungi Bapak Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, kantor berita Rusia TASS melaporkan rencana pertemuan antara Putin dan Prabowo. Pemerintah Rusia disebut tengah menyiapkan agenda pembicaraan kedua pemimpin tersebut.

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov membenarkan adanya persiapan tersebut, meski belum merinci waktu pelaksanaannya.

"Saya dapat mengonfirmasi bahwa persiapan untuk komunikasi tersebut memang sedang berlangsung. Kami sedang mempersiapkan pembicaraan. Kami akan mengumumkannya pada waktunya," ungkap Peskov dalam keterangannya, dikutip Sabtu (11/4/2026).