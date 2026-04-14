Prabowo Bawa Vas Batik ke Kremlin, Putin Balas Kasih Teko Samovar

Momen Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertukar cenderamata di Istana Kremlin, Senin (13/4/2026) malam. (Foto: Dok. Bakom RI).

Diplomasi antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Senin (13/4/2026) malam, ditutup dengan saling tukar cenderamata.

Prabowo membawa vas bunga bercorak batik dan miniatur Candi Borobudur sebagai tanda mata khas Indonesia.

“Ini dari Indonesia khusus, vas. Ini juga miniatur Borobudur,” kata Prabowo saat menyerahkan hadiah tersebut kepada Putin.

Putin menerima pemberian itu dan menyampaikan terima kasih secara langsung. “Terima kasih banyak Yang Mulia,” ujar Putin kepada Prabowo.

Sebagai balasan, Putin memberikan samovar, yaitu alat tradisional Rusia untuk memasak air dan teh. Pertukaran barang ini menjadi bagian dari penutup agenda bilateral yang berlangsung di markas pemerintahan Rusia tersebut.

Satu hal yang mencuri perhatian adalah gestur Putin setelah pertemuan selesai. Putin terpantau mengantar langsung Prabowo hingga ke halaman Istana Kremlin dan berdiri di samping kendaraan resmi kepresidenan.

Gestur Putin yang mengantar tamu hingga ke kendaraan ini tergolong jarang terjadi. Hal tersebut dianggap sebagai bentuk penghormatan Putin terhadap Prabowo dalam kunjungan kerja kali ini. Pertemuan di Kremlin tersebut sekaligus mengonfirmasi komitmen kedua negara untuk terus melanjutkan kerja sama bilateral.

