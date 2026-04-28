Prabowo Berantas Perlintasan Maut Zaman Belanda Usai Tragedi Bekasi

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan berakhirnya era pembiaran terhadap perlintasan kereta api maut yang tersebar di Pulau Jawa. Berkaca dari tragedi tabrakan KRL dan KA Argo Bromo di Bekasi Timur, Presiden memutuskan untuk merombak infrastruktur perkeretaapian yang sebagian besar masih merupakan warisan usang zaman kolonial.

Langkah berani ini diambil Prabowo usai menjenguk para korban di RSUD Bekasi, Selasa (28/4/2026). Ia menyatakan bahwa negara tidak boleh lagi menutup mata terhadap 1.800 titik perlintasan berisiko tinggi yang selama ini mengancam nyawa warga.

"Di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini, peninggalan zaman Belanda. Sudah beberapa puluh tahun tidak dilakukan, sekarang saatnya kita lakukan," tegas Prabowo dengan lugas.

Investasi Nyawa Senilai 4 Triliun Rupiah

Prabowo tidak hanya memberikan instruksi lisan. Ia langsung mengunci anggaran sebesar Rp4 triliun sebagai investasi keselamatan transportasi nasional. Dana ini akan dikucurkan untuk membangun ribuan flyover dan pos penjagaan di titik-titik krusial yang selama ini menjadi titik lemah keamanan perjalanan kereta api.

Khusus untuk Bekasi yang memiliki kepadatan lalu lintas luar biasa, Presiden menyetujui pembangunan jembatan layang melalui skema bantuan kepresidenan. Menurutnya, modernisasi ini sudah sangat mendesak dan tidak bisa lagi ditunda dengan alasan birokrasi.

"Kita sangat perlu kereta api, tapi keselamatan rakyat adalah yang utama. Kita harus keluarkan anggaran itu demi keselamatan," imbuhnya.

Penanganan Korban Jadi Prioritas Utama

Di tengah rencana besar modernisasi tersebut, Prabowo memastikan seluruh korban kecelakaan Bekasi Timur tetap mendapatkan perhatian penuh. Hingga Selasa pagi, tercatat 54 korban masih menjalani perawatan intensif, sementara 7 orang dinyatakan meninggal dunia.

Pemerintah bersama PT KAI menjamin seluruh biaya pengobatan, asuransi, hingga kompensasi bagi keluarga korban akan diselesaikan secara cepat. Presiden menekankan bahwa sistem penanganan darurat harus bekerja secepat instruksi yang ia berikan.

"Semuanya sudah diurus, sebagian sudah pulang, sebagian masih dirawat. Intinya, semua dapat kompensasi dan penanganan terbaik," pungkas Prabowo.