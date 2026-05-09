Prabowo Bertekad Kembangkan 'The Blue Ocean Economy': Ini Karunia Yang Maha Kuasa

Presiden RI Prabowo Subianto saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).(Foto: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap tekadnya untuk membangun The Blue Ocean Economy atau ekonomi laut biru.

Menurutnya, langkah ini menjadi cara untuk memanfaatkan sumber daya alam di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

Mulanya, Prabowo menyampaikan kedatangan dirinya ke Gorontalo untuk melihat langsung perkembangan Kampung Nelayan Merah Putih.

"Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. saya mau lihat adanya kampung nelayan, kampung nelayan merah putih yang sudah dirintis, dibangun di Gorontalo ini," kata Prabowo.

Prabowo pun memastikan sudah ada beberapa fasilitas untuk menunjang Kampung Nelayan Merah Putih seperti mesin pembuat es hingga gudang pendingin.

"Ini memang niat kita untuk memberdayakan semua nelayan di indonesia. kita ingin semua nelayan di Indonesia kehidupannya tambah baik, penghasilannya harus tambah, karena nelayan punya peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa kita," ujarnya.

Prabowo lantas menyoroti pentingnya peran para nelayan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab, mereka bertanggung jawab membawa hasil laut berupa protein yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Oleh karena itu, Prabowo menyatakan pemerintah yang ia pimpin akan mengembangkan perikanan dan kelautan secara besar-besaran.

"Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. ekonomi laut biru, the blue ocean economy ini adalah sangat penting, ini adalah karunia yang maha kuasa, kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi," tuturnya.