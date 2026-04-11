Prabowo Cerita Sejarah Pencak Silat: Dianggap Olahraga Kampung dan Dilarang Penjajah

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pamit dari jabatan Ketua Umum PB IPSI dalam Munas XVI IPSI di JCC, Jakarta, Sabtu (11/4/2026). (Foto: Inilah.com/Vonita).

Presiden RI sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pencak silat pernah dipandang sebagai olahraga kampung. Hal itu terjadi karena pada masa penjajahan, seni bela diri tersebut sempat dilarang.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVI Masa Bakti 2026–2030 IPSI di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2026).

“Waktu itu pencak silat dilarang tidak boleh belajar pencak silat akhirnya pencak silat dilatih malam-malam oleh guru-guru kita malam-malam ya di bukit-bukit di gunung-gunung di surau-surau kan begitu,” kata Prabowo.

Ia menjelaskan, larangan tersebut membuat latihan pencak silat dilakukan secara sembunyi-sembunyi di wilayah pedesaan. Kondisi itu kemudian membentuk stigma di masyarakat.

“Makanya pencak silat itu sempat dianggap olahraga kampung karena penjajah di kota dilarang,” ujarnya.

Prabowo menuturkan para guru silat pada masa itu tetap berupaya menjaga dan mewariskan ilmu bela diri kepada generasi berikutnya, meskipun harus dilakukan secara tertutup.

“Jadi yang belajar pencak silat ya cari desa cari kampung cari gunung latihannya diam-diam, ilmunya diam-diam banyak ilmu yang enggak boleh dilihat bener kan? Macam-macam itu,” ucapnya.

Ia menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari sejarah panjang penjajahan di Indonesia, ketika bangsa asing datang silih berganti ke Nusantara.

Meski menghadapi berbagai tekanan pada masa lalu, Prabowo menegaskan pencak silat tetap bertahan sebagai warisan budaya sekaligus bagian dari jati diri bangsa Indonesia.

“Saudara-saudara kita pernah dijajah ratusan tahun. Ratusan tahun silih berganti karena nusantara sangat-sangat kaya dari dulu sampai sekarang kita sangat kaya, dari dulu sampai sekarang kita diganggu, bukan kita yang ke sana mereka yang ke sini,” tuturnya.