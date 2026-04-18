Prabowo Curhat Sempat Disarankan 'Pembisiknya' Absen di Retret Ketua DPRD se-Indonesia

Presiden RI Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam pembukaan Retret Ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4/2026).(Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap cerita di balik kehadirannya membuka Retret Ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Di mana, ia sempat disarankan oleh sejumlah staf untuk diwakilkan saat memberikan arahan dalam agenda ini.

“Saudara-saudara sekalian, waktu saya diminta hadir dan saya diberitahu tentang acara ini, ada juga sebagian staf saya yang menyarankan, 'Pak, bisa diwakili Pak, ndak usah Bapak langsung',” kata Prabowo di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4/2026).

Prabowo pun menyebut dirinya dipastikan hadir setelah mengetahui agenda ini diikuti seluruh Ketua DPRD se-Indonesia. Menurutnya, kehadiran dirinya penting untuk memberikan arahan.

“Tapi setelah saya mengetahui bahwa di sini adalah seluruh Ketua DPRD dari seluruh Indonesia, saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto diagendakan akan membuka retret Ketua DPRD dari seluruh Indonesia. Acara ini akan berlangsung di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4/2026).

Kabar ini disampaikan dalam unggahan akun Instagram @sekretariat.kabinet. Dalam keterangannya, disebut Prabowo lebih dulu menjalankan rutinitas olahraga di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat.

"Mengawali hari Sabtu ini, tepat am 05.00 subuh. Presiden Prabowo melaksanakan rutinitas pagi beliau untuk berenang selama sekitar 1 jam di kediaman pribadi beliau, Hambalang, Jawa Barat," tulis dalam keterangan akun tersebut.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari disiplin pribadi Kepala Negara dalam menjaga kebugaran fisik di tengah padatnya agenda kenegaraan.

Usai berolahraga, Prabowo dijadwalkan melanjutkan agenda kerja dengan bertolak menuju Magelang, Jawa Tengah. Dalam kunjungan tersebut, ia akan memberikan pengarahan kepada para Ketua DPRD dari seluruh Indonesia.

"Untuk selanjutnya akan lepas landas pukul 08.00 pagi menuju Magelang dalam rangka memberi pengarahan kepada Ketua DPRD seluruh Indonesia," paparnya.

