Prabowo dan Putra Raja Salman Bahas Kerja Sama Pertahanan RI-Arab Saudi

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Arab Saudi disambut Khalid bin Salman, putra dari Raja Salman.

Prabowo disambut oleh Khalid berdasarkan instruksi dari pemimpin de facto Arab Saudi saat ini, Muhammad bin Salman (MBS).

"Atas arahan Putra Mahkota (MBS), saya bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto," cuit Khalid via twitter dilihat pada Selasa (8/3/2022).

Bersama Prabowo, Khalid yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan Arab Saudi, membahas upaya memperkuat kerja sama pertahanan dan militer kedua negara.

"Juga membahas beberapa isu baik kawasan dan tingkat global yang menjadi kepentingan dua negara," kata Khalid.

Upon the directions of HRH the Crown Prince, I met with H.E the Indonesian Minister of Defense Prabowo Subianto to discuss ways to enhance military and defense cooperation between our two friendly countries, and review a number of global and regional issues of mutual interest. pic.twitter.com/aDh8tMsWKK