Prabowo di May Day: Pemerintah Gelontorkan Rp500 Triliun untuk Perlindungan Sosial

Presiden Prabowo Subianto pidato dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026). (Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Dalam pidato di peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp500 triliun untuk perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tahun 2026.

“Kita memberi perlindungan sosial yang sangat besar. Tahun ini kita memberikan perlindungan kepada rakyat yang berpenghasilan rendah sebesar Rp500 triliun,” kata Prabowo di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Selain itu, Prabowo menyinggung program prioritas pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar balita, anak sekolah, ibu hamil, hingga lansia.

“Kita juga memberi MBG gratis,” sambungnya.

Bertanya ke Buruh soal MBG

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo sempat bertanya langsung kepada para buruh mengenai manfaat program MBG.

“Saya bertanya? MBG bermanfaat nggak?” tanya Prabowo.

Pertanyaan itu langsung dijawab para buruh yang hadir secara serempak.

“Bermanfaat,” jawab para buruh kompak.

Prabowo menilai program MBG memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak serta mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

“Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi. Selnya tidak berkembang, dengan MBG ekonomi kita hidup. Rakyat butuh telor, rakyat butuh sayur susu ikan, petani kita hidup. Uang kita beredar semakin banyak yang sejahtera,” tuturnya.

Selain program tersebut, Prabowo juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk membangun satu juta rumah yang diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan.

“Kita akan membangun satu juta rumah. Ini juga nanti akan menghasilkan pekerjaan yang banyak. Satu orang butuh 5 pekerja,” jelas Prabowo.