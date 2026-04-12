Prabowo Diminta Bentuk TGPF dan Adili Pelaku Penyiraman Kasus Andrie Yunus di Peradilan Umum

Terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus di kawasan Salemba, Jakpus. (Foto: Tangkapan layar/Medsos)

Penanganan kasus serangan air keras terhadap Andrie Yunus hingga kini dinilai belum memberikan rasa keadilan. Perkara tersebut justru dilimpahkan ke Oditurat Militer II-07 Jakarta oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, bukan diproses melalui peradilan pidana umum.

Perwakilan Koalisi Solidaritas untuk Andrie Yunus, Sarah, menegaskan bahwa Andrie telah menyatakan keberatan serta mosi tidak percaya apabila proses hukum dilakukan melalui peradilan militer.

Menurut dia, serangan terhadap Andrie tidak hanya menyasar individu, tetapi juga dianggap sebagai serangan terhadap partisipasi politik generasi muda yang berupaya menjaga demokrasi di Indonesia.

Ia menilai Andrie berhak memperoleh keadilan serta pengungkapan fakta secara menyeluruh atas peristiwa yang dialaminya.

“Bukan hanya penangkapan pelaku penyiraman akan tetapi juga pengungkapan aktor intelektual di balik percobaan pembunuhan dan kejahatan terorganisir tersebut,” kata Sarah dalam keterangan yang diterima Inilah.com, Minggu (12/4/2026).

Koalisi juga mendesak pemerintah untuk segera membentuk Tim Pencari Fakta guna mengusut kasus tersebut secara tuntas.

“Kami mendesak kepada Presiden Prabowo untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pada kasus Andrie Yunus,” ujarnya menegaskan.

Selain itu, pihaknya meminta Mahkamah Konstitusi mempercepat putusan uji materiil Undang-Undang TNI yang berkaitan dengan peradilan umum.

Di sisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga didesak untuk segera melakukan penyelidikan pro justisia.

“Kegiatan ini adalah upaya yang kami lakukan untuk bersama-sama melawan ketakutan yang hendak ditanamkan oleh penguasa. Kami meyakini bahwa solidaritas adalah kekuatan untuk melawan teror tersebut,” tutup Sarah.