Prabowo Diundang Hadiri Dharma Santi Nasional 2026 di Bali

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa saat memberikan sambutan pada acara Saka Yoga Festival 2026 di Lapangan Aldiron Pancoran, Sabtu (11/4/2026). (Foto: Kemenpar)

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyampaikan panitia telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri puncak perayaan Dharma Santi Nasional 2026 yang akan digelar di Bali pada 17 April mendatang.

Menurut Ni Luh Puspa, undangan telah disampaikan melalui Kementerian Sekretariat Negara dan komunikasi juga dilakukan secara langsung. Ia menyebut umat Hindu di Indonesia berharap Presiden dapat hadir dalam momentum tersebut.

“Umat Hindu sangat berharap Bapak Presiden dapat hadir untuk menyapa dalam perayaan Dharma Santi Nasional,” ujarnya di Jakarta, Jumat (11/4/2026).

Dharma Santi Nasional merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Kegiatan ini menjadi ajang kebersamaan umat Hindu sekaligus refleksi spiritual pasca perayaan Nyepi.

Sebelumnya, Ni Luh Puspa juga membuka Saka Yoga Festival 2026 di Lapangan Aldiron Pancoran, Jakarta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju puncak Dharma Santi Nasional.

Ia menilai festival tersebut tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga berperan dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis kebugaran dan spiritualitas atau wellness tourism di Indonesia.

Menurutnya, konsep wisata berbasis spiritual dan kesehatan menjadi salah satu arah pengembangan pariwisata nasional yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Pengakuan global terhadap potensi tersebut mulai terlihat, salah satunya melalui paket wisata Astungkara Wellness di Bali yang meraih penghargaan Best of the World Readers’ Choice 2026 kategori wellness dari National Geographic.

Pemerintah, lanjut Ni Luh Puspa, saat ini mendorong penguatan ekosistem wellness tourism dengan menjadikan Bali, Yogyakarta, dan Solo sebagai destinasi unggulan. Ke depan, pengembangan ini akan diperluas ke berbagai daerah di Indonesia.

Saka Yoga Festival 2026 juga menghadirkan kegiatan yoga massal yang terbuka untuk masyarakat serta melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal.

Melalui rangkaian kegiatan ini, pemerintah berharap dapat mengintegrasikan nilai spiritual, budaya, dan ekonomi dalam pengembangan pariwisata nasional yang berkelanjutan.