Prabowo Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi, Nilainya Tembus Rp116 Triliun

Presiden Prabowo Subianto melakukan prosesi groundbreaking 13 proyek hilirisasi tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026). (Foto: Biro Pers Satpres).

Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri groundbreaking 13 proyek hilirisasi fase dua di area Kilang Minyak Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026). Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan kilang hingga tangki bahan bakar minyak (BBM).

"Dengan mengucap bismillah Rabu 29 April 2026 saya Presiden Prabowo Subianto dengan sangat bangga meluncurkan groundbreaking hilirisasi tahap kedua mencakup 13 proyek hilirisasi," kata Prabowo.

Sejumlah proyek yang resmi dimulai antara lain pembangunan fasilitas kilang gasoline di Dumai dan Cilacap milik PT Pertamina (Persero). Kedua proyek tersebut memiliki kapasitas 62.000 barel per hari dan mampu melakukan substitusi impor gasoline hingga 2 juta kiloliter.

Dalam sambutannya, Prabowo menjelaskan bahwa groundbreaking hilirisasi tahap kedua ini mencakup 13 proyek strategis dengan nilai investasi sekitar Rp116 triliun, yang terdiri atas lima proyek di sektor energi, lima proyek di sektor mineral, serta tiga proyek di sektor pertanian.

“Tadi sudah disebut hilirisasi tahap pertama ada 13 proyek di 13 lokasi dan saat ini tahun ini juga kita akan tambah hilirisasi mungkin enam-enam lagi proyek. Dan terus-menerus akan kita tambah. Mungkin ada tahap keempat, kelima, keenam insyaAllah tahun ini juga,” ujarnya.

Selain itu, PT Pertamina (Persero) juga mengembangkan fasilitas terminal penyimpanan BBM di Palaran, Biak, dan Maumere dengan total kapasitas mencapai 153 ribu kiloliter.

Berikut daftar 13 proyek hilirisasi tahap II: