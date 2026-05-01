Prabowo Hadir, Ribuan Buruh Padati Monas dan Siapkan 11 Tuntutan

Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Jumat (1/5/2026). (Foto: Inilah.com/ Wahyu Praditya Purnama)

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta menjadi momen penting bagi ratusan ribu buruh yang memadati lokasi sejak pagi, Jumat (1/5/2026).

Sejak pukul 06.00 WIB, massa buruh dari berbagai daerah mulai berdatangan dan memenuhi area sekitar cawan Monas. Mereka membawa atribut dan bendera serikat masing-masing, menciptakan lautan massa di pusat ibu kota.

Presiden Prabowo tiba sekitar pukul 08.38 WIB dengan mengenakan baju safari cokelat dan topi. Dari dalam kendaraan RI 1, ia tampak menyapa serta menyalami para buruh yang menyambut dengan antusias.

Jumlah massa diperkirakan mencapai 400 ribu orang, terdiri dari sekitar 211 ribu buruh dan sisanya pengemudi ojek online. Sejumlah serikat buruh yang hadir di antaranya KSPSI, SPMI, KSPN, FSPMI, dan SPSI.

11 Tuntutan Buruh

Di tengah peringatan tersebut, buruh juga membawa 11 tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah. Tuntutan itu mencakup berbagai isu strategis, mulai dari upah layak, perlindungan tenaga kerja, hingga penguatan jaminan sosial.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebutkan, momentum kehadiran Presiden diharapkan menjadi ruang penyampaian aspirasi secara langsung.

Selain Presiden, sejumlah pejabat negara turut hadir, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Tokoh buruh sekaligus Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat juga tampak hadir bersama pimpinan serikat lainnya.

Peringatan May Day tahun ini dipusatkan langsung di Monas tanpa titik kumpul di DPR RI seperti tahun-tahun sebelumnya. Perubahan skema ini membuat seluruh massa terfokus di satu lokasi, sekaligus membuka ruang interaksi langsung antara buruh dan pemerintah.

Kehadiran Prabowo dalam peringatan ini menjadi kali kedua sejak menjabat sebagai presiden, setelah sebelumnya juga menghadiri May Day pada 2025.