Prabowo Hadiri Munas IPSI, Siap Dipilih jadi Ketum Lagi?

Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Musyawarah Nasional XVI IPSI di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (11/4/2026). (Foto: Inilah.com/Vonita).

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XVI Masa Bakti 2026–2030 Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2026).

Berdasarkan pantauan Inilah.com, Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 13.30 WIB. Dengan mengenakan beskap berwarna hitam yang dilengkapi kain songket, kedatangannya langsung disambut Ketua Harian IPSI, Benny Sumarsono.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto, Menteri Luar Negeri yang juga Wakil Ketua Umum IPSI, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Prabowo diketahui telah menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) IPSI sejak 2004. Dalam Munas kali ini, ia berpotensi kembali terpilih untuk periode 2026–2030.

Sebelumnya, IPSI telah menggelar pra-Munas di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026). Salah satu agenda utama dalam Munas tahun ini adalah menentukan Ketua Umum PB IPSI untuk masa bakti berikutnya.

Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Bayu Syahjohan menyampaikan bahwa pra-Munas digelar untuk menyelesaikan sejumlah hal teknis menjelang pelaksanaan Munas.

"Hari ini adalah pelaksanaan pra-Munas atau rapat konsultasi untuk menyelesaikan hal-hal yang berkenaan dengan Munas. Kemudian kita juga membahas bagaimana perubahan AD-ART, bagaimana ada kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan tujuan akhir daripada harapan PB IPSI bisa road to Olimpik. Salah satunya itu adalah rancangan-rancangan yang sudah kita persiapkan, yakni penetapan Ketua Umum yang baru," kata Bayu.