Prabowo Harap VKTR Mampu Saingi Perusahaan Kendaraan Asal Jepang–Korsel

Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026). (Foto: Inilah.com/ Vonita Betalia)

Presiden Prabowo Subianto berharap PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk., dapat menyangingi perusahaan kendaraan asal Korea Selatan (Korsel) dan Jepang. Menurutnya, VKTR berpeluang untuk berkembang menjadi “national champion” Indonesia di sektor kendaraan komersial listrik.

Hal ini disampaikan Prabowo saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).

“Saya berharap Vektor ini akan menjadi salah satu National Champion kita. Kalau Jepang punya Isuzu, punya Hino, kalau Korea punya Hyundai, Daewoo, saya berharap berapa tahun lagi kita akan menganggap, melihat Vektor sebagai champion, salah satu champion dari Indonesia,” kata Prabowo.

Terus Pantau

Prabowo menjelaskan pemerintah akan terus memantau dan mendukung perkembangan industri strategis tersebut. Ia pun terbuka manakala perusahaan karosesi ini mengalami kesulitan.

“Saya bangga bisa hadir di sini dan saya terus akan memantau progres saudara. Kalau ada kesulitan-kesulitan, saudara punya banyak jalur, sampaikan. Kita akan selesaikan karena ini saya anggap suatu industri yang sangat penting,” ujarnya.

Pemilihan Nama

Selain itu, Prabowo turru menyoroti pemilihan nama seri kendaraan VKTR yang menggunakan nama-nama gunung di Indonesia, seperti Tidar dan Lokon. Menurutnya, pemilihan nama tersebut memiliki kedekatan emosional karena menjadi bagian dari masa mudanya.

“Apalagi kalian milih nama series gunung: Tidar. Kebetulan saya waktu muda, saya dibesarkan di Lembah Tidar. Banyak kenangan saya di Tidar ini, banyak kenangan saya di Magelang,” jelasnya.

Prabowo juga menyinggung seri Lokon. Ia menilai nama tersebut merepresentasikan keterikatan geografis dan budaya Indonesia.

“Apalagi saudara pilih nama lagi seri kedua: Lokon. Ibu saya dari Minahasa, jadi Gunung Lokon itu sangat terkenal di Minahasa. Ini intelnya Pak Anin sangat bagus begitu,” paparnya.