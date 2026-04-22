Prabowo Ingin Konser K-Pop Lebih Sering Digelar, Ini Alasannya

Presiden RI Prabowo Subianto bertemu idol K-pop asal Indonesia, Nyoman Ayu Carmenita, di sela kunjungan kenegaraannya ke Korsel, Kamis (1/4/2026). (Foto: Biro Pers Setpres)

Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkap sejumlah poin kerja sama yang dibahas dalam pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung. Salah satu topik yang mencuat adalah peluang kolaborasi di bidang budaya, termasuk rencana penambahan konser K-Pop di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Sugiono dalam diskusi di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Ia menyebut wacana tersebut sejalan dengan tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap musik K-Pop.

"Dan kemarin juga dalam sebuah percakapan disampaikan kepada, ini khusus untuk penggemar K-Pop, Bapak Presiden berencana untuk meningkatkan jumlah konser bagi para pecinta K-Pop," kata Sugiono.

Sugiono juga menyinggung keberadaan warga negara Indonesia yang menjadi bagian dari industri K-Pop di Korea Selatan. Ia mengaku baru mengetahui fakta tersebut.

"Karena ternyata ada juga, saya juga baru tahu Pak KSP, personel dari grup-grup di sana itu juga ada orang Indonesia yang menjadi personelnya. Forgive my ignorance," ucapnya.

Lebih lanjut, Sugiono menegaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri diarahkan untuk memperkuat kerja sama yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Tapi tentu saja sekali lagi, kunjungan ini adalah merupakan suatu kunjungan di mana kita ingin menghasilkan sesuatu yang sifatnya dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia dari hubungan kita dengan berbagai negara di dunia," ujarnya.

Investasi Rp174 Triliun

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan, kunjungan resmi Presiden RI Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan (Korsel) menghasilkan capaian konkret berupa komitmen kerja sama bisnis senilai US$33,89 miliar atau setara Rp575 triliun.

“Dari Jepang tercatat komitmen bisnis sebesar 23,63 miliar dolar AS, atau setara Rp401,7 triliun. Sementara dari Republik Korea mencapai 10,26 miliar dolar AS, atau setara Rp174 triliun. Sehingga totalnya menjadi 33,89 miliar dolar AS, atau setara Rp575 triliun,” kata Teddy di Jakarta, dikutip Kamis (2/4/2026).

Teddy menjelaskan, capaian tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan investor global terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo, khususnya dalam mendorong hilirisasi industri, penguatan ketahanan energi, serta pembangunan sektor strategis nasional.

Dia menegaskan, adanya keterlibatan langsung Prabowo dalam dialog dengan para pelaku usaha merupakan faktor kunci dalam mendorong terwujudnya kesepakatan tersebut.

“Bapak Presiden tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi aktif mendengarkan, merespons cepat, dan memberikan solusi serta perintah langsung atas berbagai masukan dari dunia usaha. Ini yang membuat kepercayaan investor semakin kuat,” ujarnya.

Teddy juga memastikan pemerintah akan mengawal seluruh komitmen tersebut agar dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.