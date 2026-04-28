Prabowo Jamin Kompensasi Seluruh Korban Kecelakaan Kereta Bekasi

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara menjamin perlindungan penuh bagi seluruh korban kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur. Saat mengunjungi para penyintas di RSUD Bekasi pada Selasa (28/4/2026), Presiden memastikan hak-hak korban, mulai dari perawatan medis hingga kompensasi, akan dipenuhi tanpa kecuali.

"Nanti ada, semuanya ada kompensasinya," ujar Prabowo dengan nada tegas di hadapan awak media.

Dalam tinjauannya, Presiden memantau langsung perkembangan kondisi kesehatan para korban. Berdasarkan laporan yang ia terima, sebagian korban luka ringan telah diizinkan pulang ke rumah masing-masing. Namun, sebanyak 54 orang lainnya masih menjalani perawatan intensif di bawah penanganan tim medis rumah sakit.

"Hampir semua sudah ditangani kalau saya lihat. Sudah ditangani dengan baik, sebagian sudah dikembalikan, sebagian sudah diurus. Pokoknya semua sudah diurus," kata Presiden Prabowo memastikan kelancaran proses evakuasi medis tersebut.

KAI Tanggung Jawab Penuh

Sejalan dengan instruksi Presiden, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan komitmennya untuk bertanggung jawab secara menyeluruh. Vice President PT KAI, Anne Purba, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada evakuasi, tetapi juga pada pemulihan jangka panjang para korban.

Anne merinci bahwa bentuk tanggung jawab perusahaan mencakup biaya penyembuhan, pengurusan asuransi, hingga pemberian dukungan moril bagi keluarga terdampak.

"Semuanya pasti akan kami siapkan. KAI pasti akan bertanggung jawab dari sisi baik penyembuhan, asuransi, dan yang lainnya. Kami berkomitmen untuk bertanggung jawab untuk itu," ungkap Anne dalam konferensi pers yang digelar di Stasiun Bekasi Timur.

Ratusan Penumpang Berhasil Dievakuasi

Pihak KAI juga memperbarui informasi mengenai kondisi penumpang pascatabrakan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line pada Senin (27/4/2026) malam tersebut. Tercatat sebanyak 240 penumpang KA Argo Bromo Anggrek dinyatakan selamat dan telah berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian.

Saat ini, fokus otoritas terkait adalah memastikan stabilitas kondisi psikis dan fisik penumpang selamat, sembari menjalankan investigasi mendalam untuk mengungkap penyebab pasti insiden maut di jantung Kota Bekasi tersebut.