Prabowo Janji Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan

Presiden RI Prabowo Subianto saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).(Foto: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan membangun 1.582 kapal ikan pada tahun ini untuk mendukung kesejahteraan nelayan dan memperkuat sektor perikanan nasional.

Menurutnya, kapal-kapal tersebut nantinya akan diberikan kepada koperasi nelayan di berbagai daerah.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

“Kita akan bangun tahun ini 1.582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu,” kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan distribusi kapal akan dilakukan melalui skema koperasi nelayan. Pemerintah nantinya akan mengatur jumlah anggota koperasi yang menerima bantuan kapal tersebut.

“Nanti bapak-bapak nelayan dengan keluarganya akan bikin koperasi, nanti akan diatur apakah 30 nelayan satu koperasi atau 30 nanti kita beri kapal,” ujarnya.

Prabowo mengatakan kapal yang dibangun terdiri dari berbagai ukuran, mulai dari kapal kecil hingga kapal besar yang disesuaikan dengan kebutuhan nelayan.

Prabowo menyebut program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kedaulatan maritim Indonesia sekaligus memastikan hasil laut nasional lebih banyak dikelola oleh nelayan domestik.

“Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, tapi kita ingin rakyat kita yang ambil,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menegaskan pemerintah tengah memperbesar pengembangan sektor perikanan dan kelautan melalui konsep ekonomi biru atau blue economy.

Ia menilai nelayan memiliki peran penting karena menyediakan sumber protein bagi masyarakat melalui hasil tangkapan ikan.

“Para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan, ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein,” paparnya.

