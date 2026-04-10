Prabowo Lantik Andi Rahadian sebagai Dubes RI untuk Oman-Yaman

Andi Rahadian membacakan sumpah jabatan dalam acara pelantikan dirinya sebagai Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026). (Foto: Biro Setpres)

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden RI, Prabowo Subianto melantik Andi Rahadian sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.

"Mengangkat Andi Rahadian sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kesultanan Oman merangkap republik Yaman berkedudukan di Muscat," ucap Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Selanjutnya, Presiden Prabowo memimpin pengambilan sumpah jabatan terhadap Andi berdasarkan UUD RI 1945, dan siap menjalankan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya sebagai darma bakti kepada bangsa dan negara.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Prabowo diikuti Andi.

Usai pengambilan sumpah, dilakukan penandatanganan berita acara oleh Andi dan Presiden Prabowo sebagai bagian dari rangkaian pelantikan.

Setelah prosesi tersebut, Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan ucapan selamat kepada Andi Rahadian dan keluarganya.

Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.

Selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

