Prabowo Lantik Ketua KSPSI Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH

Mohammad Jumhur Hidayat dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026). (Foto: Inilah.com/ Vonita Betalia)

Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Ia menggantikan posisi Hanif Faisol yang menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator bidang Pangan.

Adapun, pelantikan ini diawal dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Kemudian, pelantikan dilanjutkan dengan membacakan Keputusan Presiden Nomor 51/P tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Selanjutnya, Prabowo memimpin pembacaan sumpah jabatan.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Prabowo yang kemudian diikuti oleh jajaran menteri yang baru dilantik.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujarnya menambahkan.

Selanjutnya, Prabowo menandatangani berita acara pelantikan terhadap Jumhur dan memberikan selamat atas jabatan barunya.

Turut hadir dalam agenda ini Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator bidang Pangan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator bidangan Pangan Zulkifli Hasan, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

