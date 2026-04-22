Prabowo Lirik Program Antariksa Rusia, Siapkan Jalan WNI Jadi Kosmonaut

Momen Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertukar cenderamata di Istana Kremlin, Senin (13/4/2026) malam. (Foto: Dok. Bakom RI).

Presiden Prabowo Subianto membuka peluang kerja sama dengan Rusia di bidang antariksa, termasuk rencana pengiriman warga negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti program kosmonaut.

Wacana tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam diskusi di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

"Bapak Presiden juga menyampaikan kemungkinan untuk Indonesia mengirimkan orang-orang terpilih dan terbaik untuk bisa mengikuti program kosmonotnya Rusia," kata Sugiono dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Kosmonot sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menyebut astronot dari Rusia atau bekas Uni Soviet. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, kosmos (alam semesta) dan nautes (pelaut), sehingga secara harfiah berarti "pelaut angkasa."

Sugiono menjelaskan, rencana itu merupakan bagian dari hasil pembahasan dalam lawatan Prabowo ke luar negeri, termasuk pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk sektor antariksa. Salah satu yang disorot adalah peluang bagi Indonesia untuk ikut serta dalam program pelatihan kosmonaut Rusia.

Sugiono mengatakan, langkah ini bukan sekadar pengiriman personel, melainkan sebuah simbol kemajuan bangsa. Ia menyebut pengiriman awak atau alat ke orbit Bumi dianggap sebagai parameter penting bahwa sebuah negara telah memiliki keunggulan di bidang teknologi tinggi.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan keterangan pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (22/4/2026), terkait rencana pengiriman WNI ke Rusia untuk mengikuti program kosmonaut. (Foto: Inilah.com/Vonita).

"Oleh karena itu Bapak Presiden juga kemarin menyampaikan bahwa menjajaki kemungkinan untuk mengirimkan orang-orang Indonesia untuk bisa menjalani program pelatihan kosmonot tersebut," kata dia.

Selain itu, menurut dia, langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di sektor teknologi maju. Eksplorasi ruang angkasa dinilai sebagai indikator penting kemajuan suatu negara.

"Karena ini merupakan satu parameter bahwa suatu negara memiliki keunggulan di bidang teknologi, kemudian bisa mengirimkan awak ataupun alat ke orbit," ujarnya.

Sugiono menambahkan, pembahasan kerja sama Indonesia dan Rusia tidak hanya mencakup sektor antariksa, tetapi juga berbagai bidang strategis lainnya. Ia menegaskan Rusia merupakan mitra penting bagi Indonesia.

"Pembahasan dan pembicaraan tersebut juga tentu saja mencakup berbagai bidang karena kita ketahui Rusia merupakan mitra strategis Indonesia yang status hubungan kemitraan strategisnya itu meningkat pada tahun 2025," ujarnya.

Seperti diketahui, Indonesia-Rusia telah melakukan kesepakatan energi. Indonesia nantinya diberikan akses oleh Rusia untuk mengimpor minyak mentah.

“Alhamdulillah, kemarin atas arahan Bapak Presiden saya sudah bertemu dengan Menteri ESDM dan utusan khusus dari Presiden Putin. Kabar yang kami terima cukup menggembirakan, bahwa kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Menteri Bahlil menambahkan, selain pasokan minyak mentah (crude oil), Rusia juga siap mendukung pembangunan infrastruktur energi di Indonesia guna meningkatkan cadangan energi nasional.

Selain minyak mentah, pemerintah juga tengah menjajaki kerja sama impor LPG dari Rusia. Namun, Menteri Bahlil menyebut proses tersebut masih memerlukan pembahasan lanjutan.

“Insha Allah kita juga akan mendapat dukungan, tetapi yang ini masih butuh perjuangan dan komunikasi dua atau tiga tahap,” tuturnya.