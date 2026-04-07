Prabowo Minta Restrukturisasi Beres Tahun Ini, BP BUMN Lebur 15 Perusahaan Logistik

Presiden Prabowo Subianto meminta proses transformasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tuntas tahun ini. Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), Dony Oskaria, menyebut pemerintah mengejar efisiensi agar perusahaan pelat merah lebih sehat dan kompetitif tepat waktu.

"Tahun ini kita harus menyelesaikan seluruh restrukturisasi BUMN dan diharapkan ini bisa selesai tepat waktu. Dan tidak hanya tepat waktu, tetapi juga secara fundamental selesai," kata Dony usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Langkah konkret yang sedang disiapkan adalah konsolidasi besar-besaran di sektor logistik. Dony membocorkan rencana penggabungan 15 perusahaan menjadi satu entitas logistik nasional yang ditargetkan rampung dalam sebulan ke depan.

"InsyaAllah juga dalam satu bulan ini akan selesai. Akan kita announce 15 perusahaan menjadi satu perusahaan logistik nasional kita. Nah ini kita laporkan satu per satu. InsyaAllah mudah-mudahan semakin cepat proses transformasi BUMN dan semakin terasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia," ujarnya.

Selain logistik, Dony yang juga menjabat COO BPI Danantara ini menyoroti sektor transportasi publik. Proyek elektrifikasi jalur kereta api untuk rute Jakarta–Rangkas, Jakarta–Cikampek, hingga Jakarta–Sukabumi kini tengah dipersiapkan.

"Jadi memang kereta api ini harus kita buat menjadi perusahaan yang sehat sehingga mampu memberikan layanan transportasi publik yang baik kepada masyarakat Indonesia," ucap Dony.

Terkait beban utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh, Dony mengklaim proses restrukturisasinya sudah mencapai tahap akhir. Ia mengaku sudah berdiskusi dan mencapai kesepakatan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Tadi saya berdiskusi dengan Pak Menkeu juga. Dan sudah ada kesepakatannya. Sudah selesai. Sudah kajian dan lain sebagainya. Tinggal kita akan ada proses formalnya ya," pungkasnya.

