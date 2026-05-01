Prabowo Minta RUU Ketenagakerjaan Segera Rampung Tahun Ini

Presiden Prabowo Subianto menyapa ribuan buruh saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026). (Foto: Biro Pers Satpres).

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan agar segera diselesaikan bersama DPR RI.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

“Saya juga telah memberi instruksi kepada menteri ketenagakerjaan, dan menteri hukum untuk segera bersama DPR RI selesaikan RUU Ketenagakerjaan. Kalau bisa tahun ini juga harus selesai dan UU itu harus berpihak kepada kaum buruh,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan, regulasi yang disusun harus mampu menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pekerja.

“Kita berharap UU kita selalu akan menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti besarnya alokasi perlindungan sosial yang digelontorkan pemerintah pada tahun ini.

“Kita juga memberi perlindungan sosial yang sangaat besar, tahun ini kita memberi perlindungan untuk rakyat berpenghasilan rendah sebesar Rp 500 triliun,” tegas dia.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Jumat (1/5/2026), di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Prabowo tampak tiba di lokasi menggunakan kendaraan Maung produksi PT Pindad.

Saat memasuki kawasan Monas, Prabowo tampak berdiri melalui sunroof kendaraan dan melambaikan tangan kepada ribuan buruh yang telah memadati area. Ia juga mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan sejumlah peserta aksi.

Kedatangan Prabowo disambut meriah oleh para buruh. Grup band Tipe-X turut memeriahkan suasana dengan membawakan lagu andalan mereka, Kamu Ngga Sendirian.

Di atas panggung, Prabowo kembali menyapa para buruh dengan lambaian tangan. Ia juga tampak ikut berjoget mengikuti irama lagu yang dibawakan.

Aksi tersebut disambut riuh oleh para buruh yang bersorak dan bertepuk tangan.