Prabowo Pamit dari IPSI, Akhiri Pengabdian 34 Tahun

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pamit dari jabatan Ketua Umum PB IPSI dalam Munas XVI IPSI di JCC, Jakarta, Sabtu (11/4/2026). (Foto: Inilah.com/Vonita).

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden RI Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) menyatakan tidak akan melanjutkan kepemimpinannya di organisasi tersebut setelah puluhan tahun mengabdi.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada Musyawarah Nasional (Munas) XVI Masa Bakti 2026–2030 IPSI di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut kehadirannya di agenda IPSI menjadi momen yang berkesan karena perjalanan panjangnya di organisasi pencak silat tersebut.

"Hari ini adalah bagi saya hari penuh kebanggaan dan kebahagiaan juga penuh kehormatan karena kalau, dihitung hari ini bisa dikatakan saya sudah mengabdi di pencak silat selama 34 tahun," kata Prabowo.

Ia mengungkapkan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PB IPSI selama empat periode atau sekitar 20 tahun. Selain itu, ia juga telah menjabat sebagai Ketua Umum selama lima periode atau sekitar 25 tahun.

"Kalau tidak salah sebagai waketum 4 periode kemudian sebagai ketum 5 periode," ujarnya.

Prabowo kemudian menyatakan tidak akan melanjutkan jabatannya sebagai Ketua Umum PB IPSI. Ia beralasan, tugasnya sebagai Presiden RI menyita waktu sehingga tidak memungkinkan dirinya menjalankan peran tersebut secara maksimal.

"Alhamdulillah hari ini saya menyatakan bahwa saya mohon izin untuk tidak lanjutkan sebagai Ketum PB IPSI karena saya sudah mengemban tugas kebangsaan yang menyita waktu saya sehingga tidak mungkin saya efektif sebagai Ketum PB IPSI," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf. Ia menilai dalam beberapa tahun terakhir tidak dapat menjalankan peran secara optimal.

"Saya pun minta maaf beberapa saat ini bisa dikatakan sudah hampir 3 tahun, saya tidak terlalu aktif di depan. Tapi saya mendukung selalu di belakang. Apalagi sekarang Presiden, saya kira IPSI akan lebih dahsyat lagi," paparnya.

Sebelumnya, Prabowo menghadiri Munas XVI IPSI di JCC, Jakarta Pusat. Ia tiba di lokasi sekitar pukul 13.30 WIB dengan mengenakan beskap berwarna hitam yang dipadukan dengan kain songket, dan disambut Ketua Harian IPSI Benny Sumarsono.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto, Menteri Luar Negeri yang juga Wakil Ketua Umum IPSI, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Prabowo diketahui telah memimpin IPSI sejak 2004.