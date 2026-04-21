Prabowo Panggil Dudung ke Istana, Perkuat Geostrategi Hadapi Dinamika Global

Presiden Prabowo Subianto saat menerima Penasihat Khusus Dudung Abdurachman di Istana Negara, Selasa (21/4/2026), untuk membahas dinamika geopolitik dan penguatan sistem pertahanan nasional. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden RI Prabowo Subianto bergerak cepat merespons situasi dunia yang kian bergejolak. Bertempat di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026), Kepala Negara menerima Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Dudung Abdurachman.

Pertemuan tingkat tinggi ini memfokuskan pembahasan pada pemutakhiran situasi pertahanan dan keamanan (Hankam) nasional yang kini dibayangi oleh ketidakpastian geopolitik global.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa dalam pertemuan tersebut, Dudung memberikan laporan komprehensif mengenai kondisi terkini di lapangan.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan terkait dinamika geopolitik serta perkembangan di bidang pertahanan dan keamanan,” ujar Teddy kepada wartawan.

Arahan Strategis Geostrategi

Tak sekadar menerima laporan, Prabowo yang juga mantan Menteri Pertahanan itu langsung memberikan instruksi khusus. Ia menekankan perlunya langkah-langkah adaptif dan strategis guna memastikan kedaulatan bangsa tidak goyah oleh tekanan eksternal.

Teddy menambahkan, Presiden memberikan arahan strategis yang akan menjadi landasan kebijakan geostrategi Indonesia ke depan. Fokus utamanya adalah penguatan sistem pertahanan nasional agar lebih tangguh menghadapi berbagai ancaman, baik konvensional maupun non-konvensional.

“Sekaligus memberikan arahan strategis untuk langkah geostrategi ke depan,” lanjut Teddy.

Respons Adaptif Pemerintah

Langkah Prabowo memanggil Dudung Abdurachman ini menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak kecolongan di tengah situasi dunia yang dinamis. Konsolidasi antara Presiden dan Penasihat Khusus ini menunjukkan upaya serius dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

Dengan latar belakang militer yang kuat dari kedua tokoh tersebut, pertemuan ini menjadi sinyal bahwa Indonesia tengah menyiapkan benteng pertahanan yang lebih solid. Pemerintah tampaknya sadar betul bahwa stabilitas domestik sangat bergantung pada kemahiran negara dalam menavigasi kepentingan di tengah pusaran geopolitik global.

Pertemuan ini diharapkan mampu menelurkan kebijakan-kebijakan taktis yang memastikan rakyat tetap merasa aman di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja.