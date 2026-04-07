Prabowo Panggil Purbaya, Airlangga hingga Dony Oskaria ke Istana, Bahas Apa?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026) siang. (Foto: Inilah.com/ Vonita Betalia)

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat sektor ekonomi, mulai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026) siang.

Berdasarkan pantauan Inilah.com, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.30 WIB,

Setelahnya, tiba Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menko Airlangga, Purbaya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Dony Oskaria, serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Enggan Mengungkap

Airlangga enggan mengungkapkan agenda yang dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo.

"Kami tunggu dulu sampai agenda dimulai," ucap Airlangga.

Hal senada juga disampaikan Menkeu Purbaya, yang mengaku belum mengetahui agenda rapat terbatas Presiden dengan menteri-menteri bidang ekonomi itu.

"Saya belum tahu, baru mau mulai rapat," ucapnya.

Usai Pertemuan

Adapun Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan akan memberikan informasi kepada wartawan terkait agenda rapat dengan Prabowo setelah pertemuan selesai.

"Nanti kita lihat hasilnya, nanti mungkin habis dari rapat kita bisa ketemu, saya bisa update beberapa. Terima kasih ya," ucap Dony.

Sementara itu, Mendiktisaintek Brian Yulianto memperkirakan pertemuan dengan Presiden secara umum akan membahas evaluasi di sektor ekonomi.

"Saya belum tahu, tapi banyak yang diundang Pak Menteri-menteri yang lain. Sepertinya evaluasi ekonomi secara umum," ujar Brian menambahkan.