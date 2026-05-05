Prabowo Panggil Purbaya hingga Menkeu Era Soeharto ke Istana, Bahas Apa?

Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat bidang ekonomi ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026) sore ini.

Berdasarkan pantauan Inilah.com, jajaran pejabat yang dipanggil adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution.

Selain itu, tampak Komisaris Utama MIND ID sekaligus Menteri Keuangan (Menkeu) era Soeharto, Fuad Bawazier, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Selanjutnya, terlihat pula Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Kepada wartawan, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Prabowo memanggil mereka untuk berdiskusi perihal ekonomi.

Terkait nilai tukar rupiah yang anjlok, Purbaya mempersilakan awak media bertanya kepada Gubernur BI saja.

"KSSK datang. Yang penting saya gini, dengan pondasi ekonomi yang bagus, enggak terlalu sulit memperbaiki nilai tukar, tapi itu bukan kerjaan saya. Kerjaan bank sentral nanti dia yang jelaskan gimana cara perbaikinya," kata Purbaya kepada wartawan.