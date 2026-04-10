Prabowo Pasang Badan buat Satgas PKH: Ganggu Mereka Berarti Mengancam Presiden!

Presiden Prabowo Subianto mengultimatum pihak-pihak yang mencoba mengintervensi atau mengancam kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Ia menegaskan setiap gangguan terhadap tugas Satgas merupakan gangguan langsung terhadap wibawa kepresidenan.

Ketegasan itu disampaikan Prabowo saat menyaksikan penyerahan dana Rp11,4 triliun hasil penyelamatan keuangan negara oleh Satgas PKH di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2026).

“Kalau ada yang mengancam anggota Satgas PKH, dia mengancam Presiden Republik Indonesia. Kalau ada yang menghalangi pekerjaan Satgas PKH, dia menghalangi pekerjaan Presiden Republik Indonesia,” tegas Prabowo.

Prabowo menjelaskan, pembentukan Satgas melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025 merupakan respons atas maraknya praktik ilegal di sektor kehutanan yang merugikan negara dalam jangka waktu lama.

“Sudah terlalu lama kekayaan bangsa dan rakyat dirampok. Tiga bulan setelah saya menerima mandat, saya keluarkan perpres ini dan membentuk Satgas PKH,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyatakan komitmennya untuk menggunakan seluruh kewenangan konstitusional demi memastikan hukum tegak. Ia meminta aparat penegak hukum di semua level tidak ragu bertindak tegas terhadap para pelanggar tanpa pilih kasih.

“Percayalah, saya akan menggunakan semua kewenangan dan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Presiden Republik Indonesia untuk menegakkan hukum,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan upaya pembersihan sektor kehutanan belum usai. Ia menyoroti masih adanya celah kebocoran dan praktik penyelundupan di berbagai sektor yang perlu segera ditangani melalui kerja sama lintas lembaga.

“Gunakan segala kewenangan yang ada pada Anda untuk menegakkan hukum. Semua lembaga di setiap tingkatan harus bekerja sama,” tutur Presiden.