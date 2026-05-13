Prabowo Perintahkan Mensesneg Bentuk Satgas Khusus Potong Regulasi dan Penyederhanaan Perizinan

Presiden RI Prabowo Subianto saat menyampaikan arahannya di acara penyerahan uang senilai Rp10,2 triliun dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026). (Foto: inilah.com/Vonita Betalia)

Presiden RI Prabowo Subianto meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mempercepat deregulasi dan menyederhanakan perizinan di Indonesia.

Menurutnya, regulasi yang berbelit membuat investasi terhambat dan membuka celah praktik korupsi.

Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di acara penyerahan uang ke kas negara di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).

Mulanya, Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga mencari jalan untuk mengurangi ketidakefisienan. Baginya, Indonesia harus belajar dari negara-negara tetangga yang dinilai lebih cepat dalam mengeluarkan izin usaha.

"​Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun?" kata Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung banyaknya aturan turunan yang terus bermunculan meski pemerintah sudah melakukan penyederhanaan regulasi. Ia menduga sebagian regulasi dibuat untuk membuka peluang penyimpangan.

"​Regulasi sederhanakan. Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk... terus terang saja saya sampaikan...untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar," jelasnya.

"​Sudah kita sederhanakan, ada KL-KL yang bikin lagi peraturan menteri, peraturan teknis, peraturan ini," ungkap Prabowo menambahkan.

Dengan demikian, Prabowo meminta Prasetyo mengumpulkan para pakar untuk membentuk satgas khusus deregulasi. Nantinya, satgas tersebut bertugas menyederhanakan aturan dan mempercepat perizinan.

"Ya Saudara-saudara, Mensesneg saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin Satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit," tuturnya.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan pemerintah harus membantu pengusaha yang serius ingin bekerja dan berinvestasi. Sementara pihak yang melakukan pelanggaran akan ditertibkan.

"​Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu. Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali Saudara sekalian ya," ungkapnya.

Prabowo lantas menyontohkan persoalan izin impor gas untuk rumah sakit yang menurutnya sempat menghambat pasokan. Ia menilai masalah tersebut terjadi hanya karena proses perizinan yang berbelit.

​"Perizinan kadang-kadang ada yang enggak masuk akal ya. Saya monitor ya masalah impor kalau tidak salah gas untuk rumah sakit. Dipersoalkan ini itu, ini itu akhirnya... akhirnya suplai gas kita sangat tipis untuk rumah sakit. Hanya soal izin-izin," paparnya.

