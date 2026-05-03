Prabowo Perintahkan PPATK Evaluasi Total Transaksi Keuangan Mencurigakan

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bersama Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (3/5/2026). (Foto: Dok-Sekretariat Kabinet)

Presiden Prabowo Subianto memanggil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana ke Hambalang, Jawa Barat, Minggu (3/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Ketua PPATK berdiskusi soal evaluasi transaksi keuangan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam akun Instagram resmi sekretariat.kabinet yang dikutip di Jakarta, Minggu (3/5/2026), menyatakan pertemuan tersebut dilakukan dari siang hingga malam hari.

Pertemuan yang juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini merupakan agenda rutin bulanan bersama PPATK terkait evaluasi transaksi keuangan, serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah.

Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan dieksekusi tepat waktu.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Presiden Prabowo dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi.