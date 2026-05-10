Prabowo Pilih Dua Sapi Terbaik Bantul Jadi Hewan Kurban di Idul Adha

Presiden RI Prabowo Subianto menyalurkan hewan kurban berupa sapi Brahman untuk diberikan kepada warga Kota Padangsidimpuan. (Foto: Antara/Khairul Arief)

Dua sapi dari peternak Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta lolos seleksi dari tim Pemerintah pusat sebagai hewan kurban Presiden Prabowo Subianto untuk Idul Adha 1447 Hijriah.

"Informasi dari DIY itu, hewan ternak dari Bantul lolos dua ekor, masing masing dari daerah Kasihan dan Pleret," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul Joko Waluyo saat dikonfirmasi di Bantul, Yogyakarta, Minggu (10/5/2026).

Sebelumnya, Kabupaten Bantul mengajukan sembilan sapi untuk diseleksi oleh tim dari Sekretariat Negara bersama Pemprov DIY sebagai calon hewan kurban Presiden Prabowo.

"Kalau itu (pertimbangan) dari tim. Saya tidak tahu kenapa dipilih sapi dari Bantul. Kami kan sebelumnya mengajukan sembilan sapi, yang lolos dua; itu hasil seleksi dari tim, bukan dari kami," jelas Joko.

Meski demikian, pihaknya belum mendapat informasi detail jenis sapi yang lolos seleksi tersebut, hanya saja sebelumnya sapi yang diusulkan ke pemerintah pusat yang memiliki berat hidup rata-rata sekitar satu ton.

Joko menambahkan dengan terpilihnya sapi dari Bantul sebagai hewan kurban presiden itu menjadi kebanggaan tersendiri terutama bagi peternak, karena ternak sapi dari Bantul dipercaya memiliki kualitas yang baik.

"Bantul selama ini beberapa tahun sudah terpercaya oleh presiden karena lolos seleksi. Tentu ini akan memberikan motivasi kepada para peternak di Bantul, karena kalau dibeli presiden merupakan penghargaan yang tidak ternilai harganya," katanya.

Meskipun populasi ternak sapi di Bantul relatif kecil, Joko mengatakan kepercayaan dari Pemerintah pusat terhadap peternak Bantul cukup besar, karena dibuktikan setiap tahun ada ternak sapi yang dibeli pemerintah sebagai hewan kurban dari presiden.

"Kemudian, di Bantul itu hewan ternaknya sehat-sehat, makanya bisa lolos. Harapan kami, itu dapat memberikan motivasi kepada peternak di Bantul untuk memelihara lebih baik ke depan, sehingga dipercaya untuk terus menyediakan ternak kurban untuk presiden," ujar Joko.